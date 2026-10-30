В Україні вперше з середини літа подорожчала цибуля

В Україні вперше з середини літа зросли відпускні ціни на ріпчасту цибулю. За тиждень вона подорожчала в середньому на 12% — зараз фермери продають продукцію по 10–16 грн/кг.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані EastFruit.

Основною причиною подорожчання стало похолодання та несприятливі погодні умови. Через них частина господарств була змушена призупинити збирання врожаю, що скоротило пропозицію цибулі на ринку.

Частина врожаю досі залишається в полях. Фермери повідомляють, що якість такої продукції погіршується, а цибуля починає проростати, що негативно впливає на можливість її тривалого зберігання.

Якісну цибулю фермери залишають у сховищах

Додатково пропозицію на ринку обмежує те, що продукцію високої якості виробники переважно закладають на зберігання.

Зараз господарства продають її невеликими партіями, розраховуючи на вигідніші ціни надалі.

У результаті ріпчаста цибуля вже коштує в середньому на 33% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ще у жовтні ціни на цибулю знижувалися через слабкий попит та збільшення пропозиції продукції, непридатної для тривалого зберігання. Тоді фермери продавали її по 9–15 грн/кг.