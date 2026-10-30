В Украине впервые с середины лета подорожал лук

В Украине впервые с середины лета выросли отпускные цены на репчатый лук. Через неделю она подорожала в среднем на 12% — сейчас фермеры продают продукцию по 10–16 грн/кг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные EastFruit.

Основной причиной удорожания стало похолодание и неблагоприятные погодные условия. Из-за них часть хозяйств была вынуждена приостановить уборку урожая, что сократило предложение лука на рынке.

Часть урожая до сих пор остается в полях. Фермеры сообщают, что качество такой продукции ухудшается, а лук начинает прорастать, что отрицательно сказывается на возможности его длительного хранения.

Качественный лук фермеры оставляют в хранилищах

Дополнительно предложение на рынке ограничивает, что продукцию высокого качества производители преимущественно закладывают на хранение.

Сейчас хозяйства продают ее небольшими партиями, рассчитывая на более выгодные цены в дальнейшем.

В результате репчатый лук уже стоит в среднем на 33% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, еще в октябре цены на лук снижались из-за слабого спроса и увеличения предложения продукции, непригодной для длительного хранения. Тогда фермеры продавали ее по 9–15 грн/кг.