Цены на лук в Украине снизились из-за слабого спроса и проблем с качеством

В Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. Фермеры продают ее по 9–15 грн/кг – в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. На рынок оказывают давление слабый спрос и увеличение предложения продукции, которую сложно долго хранить.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные EastFruit.

Аналитики объясняют удешевление ростом предложения лука низкого качества. Из-за неблагоприятной погоды при уборке часть урожая пострадала и не пригодна для длительного хранения.

Поэтому производители стараются быстрее реализовать подобную продукцию и продолжают снижать отпускные цены.

В то же время, качественный лук поступает в продажу реже. Фермеры преимущественно закладывают ее в хранилища в ожидании более выгодной ценовой ситуации.

Несмотря на нынешнее удешевление, лук репчатый в Украине все еще стоит в среднем на 37% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в сентябре лук уже подешевел на 10% – тогда его продавали по 12–18 грн/кг. Причиной также явилось увеличение предложения продукции, непригодной для длительного хранения.