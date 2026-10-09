UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Наличный курс:

USD

45,04

44,90

EUR

50,85

50,60

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Цены на лук в Украине снизились из-за слабого спроса и проблем с качеством

лук
В Украине стремительно растут цены на лук / Depositphotos

В Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. Фермеры продают ее по 9–15 грн/кг – в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. На рынок оказывают давление слабый спрос и увеличение предложения продукции, которую сложно долго хранить.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные EastFruit.

Аналитики объясняют удешевление ростом предложения лука низкого качества. Из-за неблагоприятной погоды при уборке часть урожая пострадала и не пригодна для длительного хранения.

Фото 2 — Цены на лук в Украине снизились из-за слабого спроса и проблем с качеством

Поэтому производители стараются быстрее реализовать подобную продукцию и продолжают снижать отпускные цены.

В то же время, качественный лук поступает в продажу реже. Фермеры преимущественно закладывают ее в хранилища в ожидании более выгодной ценовой ситуации.

Несмотря на нынешнее удешевление, лук репчатый в Украине все еще стоит в среднем на 37% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в сентябре лук уже подешевел на 10% – тогда его продавали по 12–18 грн/кг. Причиной также явилось увеличение предложения продукции, непригодной для длительного хранения.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности