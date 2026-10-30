Украинцы стали реже покупать подержанные авто из-за границы: как изменился авторынок за пять лет

За пять лет импорт подержанных автомобилей в Украину сократился почти вдвое, тогда как внутренние перепродажи даже выросли. За январь — август 2026 года ввезли около 159 тысяч подержанных автомобилей против более 308 тысяч за аналогичный период 2021 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИДА).

Всего за первые 8 месяцев в Украине было проведено почти 797 тысяч регистрационных операций с легковыми автомобилями. Это на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Импорт авто сократился почти вдвое

Внутренний вторичный рынок за это время вырос . За аналогичный период В 2021 году в Украине перепродали около 585 тысяч подержанных автомобилей, а в 2026 — почти 596 тысяч.

В то же время импорт подержанных машин сократился с более чем 308 тысяч до примерно 159 тысяч. Из-за этого доля внутренних перепродаж среди этих двух категорий увеличилась примерно с 61% до 79%.

Как законодательство влияло на импорт

Как отмечают аналитики, законодательные решения неоднократно приводили к скачкам импорта. В январе и феврале 2019 г. после смены акциза зарегистрировали 143 290 импортированных авто (45,6% от объема за восемь месяцев года).

Во время льготного растаможивания в мае и июне 2022 года зарегистрировали 169 847 подержанных машин - половину от показателя за январь-август. В конце льготного периода для электрокаров в декабре 2025 года было зафиксировано 30 888 первых регистраций, а в январе 2026 года — 2 289 (падение на 92,6%).

Кроссоверы вытесняют привычные модели

В 2021 году среди импортируемых автомобилей заметную долю занимали Volkswagen Passat, Golf и Skoda Octavia. Теперь в рейтингах чаще появляются кроссоверы.

В частности, импорт Volkswagen Tiguan вырос с чуть более 3 тысяч до более 6 тысяч автомобилей. Audi Q5 – примерно с 1,6 тысячи до 5,4 тысячи. Tesla Model Y увеличила присутствие с нескольких десятков до более чем 2,4 тысячи машин.

Направления импорта

Доля автомобилей производства США, Канады и Мексики в импорте увеличилась с чуть более 23 % в 2021 году до более 29% в 2026-м. В то же время, доля машин европейского производства уменьшилась.

"С машинами из Европы таможенная стоимость часто корректируется вверх, и это ломает экономику ввоза", - объясняет основатель ИДА. Станислав Бучацкий. По его словам, американские автомобили дешевле при закупке , хотя их доставка длится дольше.

Украинский автопарк стареет

Медианный возраст автомобилей во время внутренней перепродажи вырос с 13 лет в 2021 году до 16 лет в 2026 году. Средний возраст импортируемых машин несколько снизился — с 10 до 9 лет .

В то же время, доля электромобилей и гибридов среди основных регистрационных операций увеличилась с 2,6% до 12,8%.

Специалисты института отмечают, что украинский авторынок не просто сократился по объему. Он стал больше зависеть от стареющего внутреннего автопарка , тогда как импорт смещается в сторону кроссоверов, электромобилей и машин североамериканского производства.

"Для покупателя это означает, что сегодня еще важнее проверять конкретный автомобиль, ведь на рынке становится больше машин, которые уже давно эксплуатируются в Украине, а возраст внутреннего парка растет. Для автобизнеса смена еще заметнее: то, что хорошо продавалось и выгодно импортировалось в 2021 году, в 2026-м уже не обязательно".

Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы импортировали 46,5 тыс. б/у легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y.