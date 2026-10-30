Українці стали рідше купувати уживані авто з-за кордону: як змінився авторинок за п'ять років

За п'ять років імпорт уживаних автомобілів в Україну скоротився майже вдвічі, тоді як внутрішні перепродажі навіть зросли. За січень — серпень 2026 року ввезли близько 159 тисяч уживаних авто проти понад 308 тисяч за аналогічний період 2021 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Загалом за перші 8 місяців в Україні провели майже 797 тисяч реєстраційних операцій із легковими автомобілями. Це на 17,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Імпорт авто скоротився майже вдвічі

Внутрішній вторинний ринок за цей час навіть зріс. За аналогічний період 2021 року в Україні перепродали близько 585 тисяч уживаних автомобілів, а у 2026-му — майже 596 тисяч.

Водночас імпорт уживаних машин скоротився з понад 308 тисяч до приблизно 159 тисяч. Через це частка внутрішніх перепродажів серед цих двох категорій збільшилася приблизно з 61% до 79%.

Як законодавство впливало на імпорт

Як зазначають аналітики, законодавчі рішення неодноразово спричиняли стрибки імпорту. У січні та лютому 2019 року після зміни акцизу зареєстрували 143 290 імпортованих авто (45,6% від обсягу за вісім місяців року).

Під час пільгового розмитнення у травні та червні 2022 року зареєстрували 169 847 уживаних машин — половину від показника за січень–серпень. Наприкінці пільгового періоду для електрокарів у грудні 2025 року зафіксували 30 888 перших реєстрацій, а в січні 2026 року — 2 289 (падіння на 92,6%).

Кросовери витісняють звичні моделі

У 2021 році серед імпортованих автомобілів помітну частку займали Volkswagen Passat, Golf та Skoda Octavia. Тепер у рейтингах частіше з'являються кросовери.

Зокрема, імпорт Volkswagen Tiguan зріс із трохи більше ніж 3 тисяч до понад 6 тисяч автомобілів. Audi Q5 — приблизно з 1,6 тисячі до 5,4 тисячі. Tesla Model Y збільшила присутність із кількох десятків до понад 2,4 тисячі машин.

Напрямки імпорту

Частка автомобілів виробництва США, Канади та Мексики в імпорті збільшилася з трохи більше ніж 23% у 2021 році до понад 29% у 2026-му. Водночас частка машин європейського виробництва зменшилася.

"З машинами з Європи митна вартість часто коригується вгору, і це ламає економіку ввезення", — пояснює засновник ІДА Станіслав Бучацький. За його словами, американські автомобілі дешевші під час закупівлі, хоча їхня доставка триває довше.

Український автопарк старішає

Медіанний вік автомобілів під час внутрішнього перепродажу зріс із 13 років у 2021 році до 16 років у 2026-му. Натомість середній вік імпортованих машин дещо знизився — з 10 до 9 років.

Водночас частка електромобілів і гібридів серед основних реєстраційних операцій збільшилася з 2,6% до 12,8%.

Фахівці інституту зазначають, що український авторинок не просто скоротився за обсягом. Він став більше залежати від внутрішнього автопарку, який старішає, тоді як імпорт зміщується в бік кросоверів, електромобілів і машин північноамериканського виробництва.

"Для покупця це означає, що сьогодні ще важливіше перевіряти конкретний автомобіль, адже на ринку стає більше машин, які вже давно експлуатуються в Україні, а вік внутрішнього парку зростає. Для автобізнесу зміна ще помітніша: те, що добре продавалося та вигідно імпортувалося у 2021 році, у 2026-му вже не обов'язково працює так само", — пояснили в ІДА.

Нагадаємо, у січні–вересні 2026 року українці імпортували 46,5 тис. вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y.