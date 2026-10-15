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В Україні скоротився імпорт дизельних авто: які моделі купували найчастіше

авто
Дизельні авто в Україні / Depositphotos

У вересні 2026 року автопарк України поповнили майже 4,5 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами — на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Укравтопрому".

Майже 1 тис. зареєстрованих автомобілів були новими. Їхня кількість скоротилася на 6% порівняно з вереснем 2025 року.

Ще близько 3,5 тис. машин становили вживані автомобілі, імпортовані з-за кордону. У цьому сегменті падіння було суттєвішим — на 16%.

Найпопулярніші дизельні автомобілі

Серед нових легковиків із дизельними двигунами найбільше реєстрацій у вересні отримав Renault Duster. До п'ятірки лідерів також увійшли моделі Volkswagen, Toyota та Skoda.

Рейтинг найпопулярніших нових дизельних авто за кількістю реєстрацій:

  1. Renault Duster — 215 автомобілів.
  2. Volkswagen Touareg — 122 автомобілі.
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 101 автомобіль.
  4. Skoda Kodiaq — 74 автомобілі.
  5. Toyota Hilux — 67 автомобілів.

Серед вживаних легкових автомобілів із дизельними двигунами, ввезених з-за кордону, перше місце посів Renault Megane. Водночас Skoda Octavia відстала від лідера лише на одну реєстрацію.

До п'ятірки найпопулярніших імпортованих моделей увійшли:

  1. Renault Megane — 264 автомобілі.
  2. Skoda Octavia — 263 автомобілі.
  3. Nissan Qashqai — 254 автомобілі.
  4. Volkswagen Passat — 192 автомобілі.
  5. Hyundai Santa Fe — 145 автомобілів.

Таким чином, у вересні українці частіше реєстрували вживані дизельні автомобілі, ніж нові. Водночас саме сегмент імпортованих машин продемонстрував найбільше скорочення порівняно з вереснем минулого року.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня 2025 року попит на електромобілі зменшився удвічі.

Автор:
Ольга Опенько

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