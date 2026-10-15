В Україні скоротився імпорт дизельних авто: які моделі купували найчастіше

У вересні 2026 року автопарк України поповнили майже 4,5 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами — на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Укравтопрому".

Майже 1 тис. зареєстрованих автомобілів були новими. Їхня кількість скоротилася на 6% порівняно з вереснем 2025 року.

Ще близько 3,5 тис. машин становили вживані автомобілі, імпортовані з-за кордону. У цьому сегменті падіння було суттєвішим — на 16%.

Найпопулярніші дизельні автомобілі

Серед нових легковиків із дизельними двигунами найбільше реєстрацій у вересні отримав Renault Duster. До п'ятірки лідерів також увійшли моделі Volkswagen, Toyota та Skoda.

Рейтинг найпопулярніших нових дизельних авто за кількістю реєстрацій:

Renault Duster — 215 автомобілів. Volkswagen Touareg — 122 автомобілі. Toyota Land Cruiser Prado — 101 автомобіль. Skoda Kodiaq — 74 автомобілі. Toyota Hilux — 67 автомобілів.

Серед вживаних легкових автомобілів із дизельними двигунами, ввезених з-за кордону, перше місце посів Renault Megane. Водночас Skoda Octavia відстала від лідера лише на одну реєстрацію.

До п'ятірки найпопулярніших імпортованих моделей увійшли:

Renault Megane — 264 автомобілі. Skoda Octavia — 263 автомобілі. Nissan Qashqai — 254 автомобілі. Volkswagen Passat — 192 автомобілі. Hyundai Santa Fe — 145 автомобілів.

Таким чином, у вересні українці частіше реєстрували вживані дизельні автомобілі, ніж нові. Водночас саме сегмент імпортованих машин продемонстрував найбільше скорочення порівняно з вереснем минулого року.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня 2025 року попит на електромобілі зменшився удвічі.