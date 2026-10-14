Ринок гібридів в Україні: які нові та вживані авто обирали у вересні

У вересні 2026 року український автопарк поповнили понад 3,8 тис. гібридних легкових автомобілів - на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Dilo, про це інформує Укравтопром.

Які гібридні автомобілі обирали українці

У вересні 2026 року в Україні зареєстрували понад 3,8 тис. гібридних легкових автомобілів - як звичайних гібридів (HEV), так і підзаряджуваних моделей (PHEV). Порівняно з вереснем минулого року кількість таких авто зросла на 44%.

Водночас частка нових машин серед усіх зареєстрованих гібридів становила 40%. Для порівняння, у вересні 2025 року цей показник сягав 52%. Таким чином, у загальній структурі поповнення автопарку зменшилася частка нових гібридних автомобілів.

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером серед нових гібридних легкових автомобілів у вересні стала Toyota RAV4. За місяць зареєстрували 316 таких машин.

До трійки найпопулярніших моделей також увійшли:

Toyota Camry - 104 автомобілі;

Nissan Qashqai - 75 автомобілів.

Отже, перші три позиції рейтингу нових гібридів посіли моделі японських автовиробників Toyota та Nissan.

Які вживані гібриди імпортували найчастіше

Серед гібридних легкових автомобілів із пробігом, імпортованих в Україну, найбільше реєстрацій у вересні припало на Ford Fusion US — 159 автомобілів.

До трійки лідерів у цьому сегменті також потрапили:

Ford Escape - 146 автомобілів;

Kia Niro - 127 автомобілів.

Таким чином, у сегменті вживаних гібридів перші два місця посіли моделі Ford, тоді як третю позицію зайняла Kia Niro.

Загалом вереснева статистика свідчить про зростання кількості гібридних автомобілів, які поповнюють український автопарк. Водночас частка нових машин у цьому сегменті зменшилася порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня 2025 року попит на електромобілі зменшився удвічі.