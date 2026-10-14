UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,08

+0,12

EUR

50,44

+0,20

Наличный курс:

USD

45,23

45,05

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Рынок гибридов в Украине: какие новые и б/у авто выбирали в сентябре

Электромобили и гибриды
Электромобили и гибриды отвоевывают рынок / Depositphotos

В сентябре 2026 года украинский автопарк пополнили более 3,8 тыс. гибридных легковых автомобилей – на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Dilo, об этом информирует Укравтопром.

Какие гибридные автомобили выбирали украинцы

В сентябре 2026 года в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. гибридных легковых автомобилей - как обычных гибридов (HEV), так и подзаряжаемых моделей (PHEV). По сравнению с сентябрем прошлого года количество таких авто выросло на 44%.

В то же время доля новых машин среди всех зарегистрированных гибридов составила 40%. Для сравнения, в сентябре 2025 года этот показатель достигал 52%. Таким образом, в общей структуре пополнения автопарка уменьшилась доля новых гибридных автомобилей.

Самые новые гибриды

Лидером среди новых гибридных легковых автомобилей в сентябре стала Toyota RAV4. За месяц зарегистрировали 316 таких машин.

В тройку самых популярных моделей также вошли:

  • Toyota Camry – 104 автомобиля;
  • Nissan Qashqai – 75 автомобилей.

Итак, первые три позиции рейтинга новых гибридов заняли модели японских автопроизводителей Toyota и Nissan.

Какие б/у гибриды импортировали чаще всего

Среди гибридных легковых автомобилей с пробегом, импортируемых в Украину, больше всего регистраций в сентябре пришлось на Ford Fusion US - 159 автомобилей.

В тройку лидеров в этом сегменте также попали:

  • Ford Escape – 146 автомобилей;
  • Kia Niro – 127 автомобилей.

Таким образом, в сегменте б/у гибридов первые два места заняли модели Ford, тогда как третью позицию заняла Kia Niro.

В целом, сентябрьская статистика свидетельствует о росте количества гибридных автомобилей, которые пополняют украинский автопарк. В то же время доля новых машин в этом сегменте снизилась по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю 2025 года спрос на электромобили уменьшился вдвое.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности