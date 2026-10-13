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Рынок бензиновых авто в Украине вырос: какие модели стали лидерами
В сентябре украинский автопарк пополнился 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями – на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых авто лидирует Hyundai Tucson, а среди импортируемых подержанных – Volkswagen Golf.
Как пишет Dilo, об этом информирует "Укравтопром".
Самые популярные бензиновые автомобили
Из общего количества зарегистрированных автомобилей 1,9 тыс. пришлось на новые машины. Это на 9% меньше, чем в прошлом. В то же время импорт подержанных бензиновых авто вырос на 7% - до 11,2 тыс. единиц.
Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями в сентябре наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson. За месяц зарегистрировали 146 таких автомобилей.
В пятерку лидеров также вошли:
- Hyundai Tucson – 146 автомобилей;
- Skoda Kodiaq – 110;
- Mazda CX-5 – 109;
- Renault Duster – 108;
- Suzuki SX4 – 102.
- Какие б/у бензиновые авто импортировали чаще всего
В сегменте импортируемых подержанных автомобилей первое место занял Volkswagen Golf. В сентябре украинцы зарегистрировали 737 машин этой модели.
Вторую позицию занял Volkswagen Tiguan с результатом 721 автомобиля. В пятерку самых популярных также попали Nissan Rogue, Audi Q5 и Skoda Octavia.
Рейтинг импортируемых подержанных бензиновых авто за сентябрь выглядит так:
- Volkswagen Golf – 737 автомобилей;
- Volkswagen Tiguan – 721;
- Nissan Rogue – 569;
- Audi Q5 – 567;
- Skoda Octavia – 349.
Таким образом, в сентябре бензиновые автомобили продемонстрировали положительную динамику по общему количеству пополнения украинского автопарка. В то же время рост обеспечил сегмент импортируемых машин, тогда как количество новых бензиновых авто сократилось.
Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю 2025 года спрос на электромобили уменьшился вдвое.