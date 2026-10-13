Ринок бензинових авто в Україні зріс: які моделі стали лідерами

У вересні український автопарк поповнився 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами - на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед нових авто лідирує Hyundai Tucson, а серед імпортованих вживаних - Volkswagen Golf.

Як пише Dilo, про це інформує "Укравтопром".

Найпопулярніші бензинові автомобілі

Із загальної кількості зареєстрованих автомобілів 1,9 тис. припало на нові машини. Це на 9% менше, ніж торік. Водночас імпорт вживаних бензинових авто зріс на 7% - до 11,2 тис. одиниць.

Серед нових легковиків із бензиновими двигунами у вересні найбільшим попитом користувався Hyundai Tucson. За місяць зареєстрували 146 таких автомобілів.

До п'ятірки лідерів також увійшли:

Hyundai Tucson - 146 автомобілів;

Skoda Kodiaq - 110;

Mazda CX-5 - 109;

Renault Duster - 108;

Suzuki SX4 - 102.

Які вживані бензинові авто імпортували найчастіше

У сегменті імпортованих вживаних автомобілів перше місце посів Volkswagen Golf. У вересні українці зареєстрували 737 машин цієї моделі.

Другу позицію зайняв Volkswagen Tiguan із результатом 721 автомобіль. До п'ятірки найпопулярніших також потрапили Nissan Rogue, Audi Q5 та Skoda Octavia.

Рейтинг імпортованих вживаних бензинових авто за вересень має такий вигляд:

Volkswagen Golf - 737 автомобілів;

Volkswagen Tiguan - 721;

Nissan Rogue - 569;

Audi Q5 - 567;

Skoda Octavia - 349.

Таким чином, у вересні бензинові автомобілі продемонстрували позитивну динаміку за загальною кількістю поповнень українського автопарку. Водночас зростання забезпечив сегмент імпортованих вживаних машин, тоді як кількість нових бензинових авто скоротилася.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня 2025 року попит на електромобілі зменшився удвічі.