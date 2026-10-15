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В Украине сократился импорт дизельных авто: какие модели покупали чаще всего

авто
Дизельные авто в Украине. / Depositphotos

В сентябре 2026 года автопарк Украины пополнили около 4,5 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями — на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба "Укравтопрома".

Около 1 тыс. зарегистрированных автомобилей были новыми. Их количество сократилось на 6% по сравнению с сентябрем 2025 года.

Еще около 3,5 тыс. машин составляли подержанные автомобили, импортируемые из-за границы. В этом сегменте падение было более существенным — на 16%.

Самые дизельные автомобили

Среди новых легковушек с дизельными двигателями больше всего регистраций в сентябре получил Renault Duster. В пятерку лидеров также вошли модели Volkswagen, Toyota и Skoda.

Рейтинг самых популярных новых дизельных авто по количеству регистраций:

  1. Renault Duster - 215 автомобилей.
  2. Volkswagen Touareg - 122 автомобиля.
  3. Toyota Land Cruiser Prado - 101 автомобиль.
  4. Skoda Kodiaq - 74 автомобиля.
  5. Toyota Hilux - 67 автомобилей.

Среди подержанных легковых автомобилей с ввозимыми из-за рубежа дизельными двигателями первое место занял Renault Megane. В то же время, Skoda Octavia отстала от лидера лишь на одну регистрацию.

В пятерку самых популярных импортируемых моделей вошли:

  1. Renault Megane - 264 автомобиля.
  2. Skoda Octavia - 263 автомобиля.
  3. Nissan Qashqai - 254 автомобиля.
  4. Volkswagen Passat - 192 автомобиля.
  5. Hyundai Santa Fe – 145 автомобилей.

Таким образом, в сентябре украинцы чаще регистрировали подержанные дизельные автомобили, чем новые. В то же время именно сегмент импортируемых машин продемонстрировал наибольшее сокращение по сравнению с сентябрем прошлого года.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю 2025 года спрос на электромобили уменьшился вдвое.

Автор:
Ольга Опенько

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