Уряд затвердив план звітності зі сталого розвитку на 2027–2030 роки: що зміниться для компаній

Кабінет міністрів затвердив операційний план реалізації у 2027–2030 роках Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку. Документ передбачає підготовку нормативної бази для застосування європейських стандартів ESRS, запровадження електронного формату звітності та нових вимог до її аудиту.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Новий операційний план продовжує реалізацію Стратегії, яку уряд схвалив у жовтні 2024 року. Його мета – подальше наближення українського законодавства у сфері корпоративної звітності до права Європейського Союзу.

Одним із ключових напрямів на 2027–2030 роки стане створення нормативної бази для застосування підприємствами Європейських стандартів звітності зі сталого розвитку (ESRS).

Також планується запровадити єдиний електронний формат подання такої звітності.

Що передбачає план

Уряд планує визначити порядок подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку, а також удосконалити вимоги до аудиторської діяльності для надання впевненості щодо достовірності такої інформації.

Окремо передбачено розвиток механізмів контролю якості відповідних аудиторських послуг та подальшу підготовку українського бізнесу до нових вимог.

Європейські стандарти звітності зі сталого розвитку передбачають розкриття підприємствами інформації про їхній суттєвий вплив на довкілля та суспільство. Компанії також мають повідомляти, як питання сталого розвитку можуть впливати на їхній розвиток, ефективність роботи та фінансовий стан.

У Мінфіні очікують, що впровадження плану допоможе привести українське законодавство у відповідність до вимог ЄС, підвищити достовірність корпоративної звітності та створити для українських підприємств рівніші умови для виходу на міжнародні ринки капіталу і залучення інвестицій.

Запровадження звітності зі сталого розвитку та процедур її аудиту також є одним із ключових показників у межах переговорного кластера 2 "Внутрішній ринок" у процесі вступу України до ЄС.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Кабмін схвалив обов'язкову звітність зі сталого розвитку та подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Він передбачає складання звітності за європейськими стандартами ESRS в електронному форматі. Першим звітним роком за новими правилами має стати 2028 рік, а вимога на першому етапі стосуватиметься великих підприємств із чистим оборотом понад 450 млн євро та більш ніж 1000 працівників.