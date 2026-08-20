Кабмін схвалив обов'язкову звітність зі сталого розвитку: головні зміни для бізнесу

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо запровадження обов'язкової звітності зі сталого розвитку. Документ розробило Міністерство фінансів у межах виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС та адаптації до європейських директив.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Нові правила наближають українське регулювання до єдиних європейських стандартів (ESRS) і мають на меті підвищити довіру міжнародних інвесторів та спростити доступ вітчизняних підприємств до іноземного фінансування.

Звітність зі сталого розвитку з 2028 року

Підприємства розкриватимуть інформацію про вплив своєї діяльності на довкілля, соціальну сферу, дотримання прав працівників і людини, а також заходи із запобігання корупції:

Коло зобов'язаних осіб: вимога стосуватиметься великих компаній з чистим оборотом понад 450 млн євро та середньою кількістю працівників понад 1000 осіб.

Термін запуску: першим звітним роком за новими правилами стане 2028-й, що забезпечить бізнесу достатньо часу для підготовки.

Формат подання: звіт формуватиметься як окремий розділ звіту про управління в електронному вигляді за єдиною таксономією згідно зі стандартами ESRS.

Оновлення критеріїв класифікації бізнесу

Законопроєкт адаптує граничні фінансові показники активів і чистого обороту до актуальних норм ЄС, що допоможе запобігти переходу компаній у більші категорії лише через інфляцію (критерій середньої кількості працівників залишається без змін):

Мікропідприємства: балансова вартість активів — до 450 тис. євро, чистий оборот — до 900 тис. євро.

Малі підприємства: балансова вартість активів — до 5 млн євро, чистий оборот — до 10 млн євро.

Середні підприємства: балансова вартість активів — до 25 млн євро, чистий оборот — до 50 млн євро.

Великі підприємства: балансова вартість активів — понад 25 млн євро, чистий оборот — понад 50 млн євро.

Перехід держпідприємств на МСФЗ

Законопроєкт зобов'язує державні унітарні підприємства та господарські товариства, у яких частка держави перевищує 50%, вести бухгалтерський облік і складати звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також подавати звіт про управління для підвищення прозорості державного сектору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держстат застосовує штрафи за статистичну звітність вкрай рідко. Протягом 2020–2025 років відомство винесло 228 постанов на загальну суму 38,9 тис. грн.