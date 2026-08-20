Кабмин одобрил обязательную отчетность по устойчивому развитию: главные изменения для бизнеса

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» о введении обязательной отчетности по устойчивому развитию. Документ разработало Министерство финансов в рамках выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и адаптации к европейским директивам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Новые правила приближают украинское регулирование к единым европейским стандартам (ESRS) и имеют целью повысить доверие международных инвесторов и упростить доступ отечественных предприятий к иностранному финансированию.

Отчетность по устойчивому развитию с 2028 года

Предприятия будут раскрывать информацию о влиянии своей деятельности на окружающую среду, социальную сферу, соблюдение прав работников и человека, а также меры по предотвращению коррупции:

Круг обязанных лиц: требование будет касаться крупных компаний с чистым оборотом более 450 млн. евро и средним количеством работников более 1000 человек.

Срок запуска: первым отчетным годом по новым правилам станет 2028 год, что обеспечит бизнесу достаточно времени для подготовки.

Формат представления: отчет будет формироваться как отдельный раздел отчета об управлении в электронном виде по единой таксономии в соответствии со стандартами ESRS.

Обновление критериев классификации бизнеса

Законопроект адаптирует предельные финансовые показатели активов и чистого оборота к актуальным нормам ЕС, что поможет предотвратить переход компаний в большие категории только через инфляцию (критерий среднего количества работников остается без изменений):

Микропредприятия: балансовая стоимость активов – до 450 тыс. евро, чистый оборот – до 900 тыс. евро.

Малые предприятия: балансовая стоимость активов – до 5 млн евро, чистый оборот – до 10 млн евро.

Средние предприятия: балансовая стоимость активов – до 25 млн евро, чистый оборот – до 50 млн евро.

Крупные предприятия: балансовая стоимость активов – более 25 млн евро, чистый оборот – более 50 млн евро.

Переход госпредприятий на МСФО

Законопроект обязывает государственные унитарные предприятия и хозяйственные общества, в которых доля государства превышает 50%, вести бухгалтерский учет и составлять отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также представлять отчет об управлении для повышения прозрачности государственного сектора.

Напомним, ранее сообщалось, что Госстат применяет штрафы за статистическую отчетность крайне редко. В течение 2020-2025 годов ведомство вынесло 228 постановлений на общую сумму 38,9 тыс. грн.