Штрафы за статистическую отчетность: как часто Госстат наказывает бизнес

Госстат в течение 2020-2025 годов вынес 228 постановлений за неподачу, несвоевременную подачу или ошибку в статистической отчетности на общую сумму 38,9 тыс. грн. После двухлетней паузы штрафы вернулись в 2025 году, когда для бизнеса возобновили обязательное представление отчетности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Опендатабот.

Средний размер штрафа за этот период составил около 170 грн. При этом почти 60% всех постановлений пришлось на 2021 год.

В 2023 и 2024 годах Госстат не вынес ни одного постановления. После начала полномасштабного вторжения бизнес получил возможность представлять статистическую и финансовую отчетность после завершения военного положения без штрафов. Впоследствии эта льгота была отменена, а предприятиям нужно было подать пропущенную отчетность за 2022–2025 годы до 5 октября 2025 года.

Уже в 2025 году Госстат вынес 30 постановлений. Они пришлись только на пять регионов: по восемь — Винницкую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую области, пять — Николаевскую и одну — Луганскую.

За шесть лет больше всего постановлений вынесли в Луганской области — 47, или 21% от общего количества. В Сумской области их было 34, Николаевщине — 29, в Киеве — 27, в Полтавской области — 25. На эти пять регионов пришелся 71% всех постановлений.

В то же время в десяти областях за 2020–2025 годы Госстат не вынес ни одного постановления. Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях.

Общая сумма наложенных штрафов за шесть лет составила 38 862 грн., а фактически взыскать удалось 41 820 грн. Разница возникла из-за уплаты старых штрафов. В частности, в Черкасской области в 2025 году взыскали 170 грн по постановлению, вынесенному еще в 2005 году.

За непредставление статистической отчетности, нарушение сроков, неполные или недостоверные данные или ненадлежащее ведение первичного учета для граждан предусмотрен штраф от 51 до 85 грн, а для должностных лиц и ФЛП - от 170 до 255 грн. За повторное нарушение в течение года сумма может быть больше.

Для бизнеса вопрос вновь стал актуальным по возвращении обязательной отчетности: предприятия должны представлять Госстату финансовые и отраслевые показатели, на основе которых формируется статистика по состоянию компаний, секторов экономики и регионов.

Напомним, с 5 июля 2025 г. в Украине возобновили обязательное представление статистической отчетности для предприятий, учреждений и организаций, подпадающих под государственное статистическое наблюдение. Для тех, кто не отчитывался во время военного положения, установили переходный период до 5 октября 2025 года, в течение которого можно было подать пропущенную отчетность без штрафов.