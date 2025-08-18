В Украине возобновили обязательное представление финансовой и статистической отчетности Госстату: кого касается

С 5 июля 2025 года в Украине возобновлено обязательное представление финансовой и статистической отчетности в Государственную службу статистики (Госстата). Теперь все предприятия, учреждения и организации, подпадающие под государственное статистическое наблюдение, обязаны представлять отчетность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Это предусмотрено изменениями, внесенными в Закон Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны".

В частности, это касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП), ведущих деятельность в следующих областях:

промышленное производство : форма 1-П (месячная) "Отчет о производстве промышленной продукции". Подается до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

: форма 1-П (месячная) "Отчет о производстве промышленной продукции". Подается до 10 числа месяца, следующего за отчетным; пассажирские автоперевозки : форма 51-пасс (дважды в год) «Обследование ФЛП, осуществляющее пассажирские автоперевозки». Подается до 25 мая и 25 ноября;

: форма 51-пасс (дважды в год) «Обследование ФЛП, осуществляющее пассажирские автоперевозки». Подается до 25 мая и 25 ноября; грузовые автоперевозки : форма 51-груз (дважды в год) «Обследование ФЛП, осуществляющее грузовые автоперевозки». Подается до 25 апреля и 25 октября.

Чтобы проверить, нужно ли именно вам представлять отчетность, предпринимателям нужно воспользуйтесь "Кабинетом респондента" на официальном сайте Госстата. Там опубликован перечень форм и сроки подачи, если ФЛП среди тех, кого обязали отчитываться.

В ГНСУ отметили, что если предприятия, которые не подавали отчетность в 2022-2025 годах, имеют три месяца, чтобы подать ее за весь период.

Отчетность можно представить двумя способами:

через онлайн-сервис "Кабинет респондента" на сайте Госстата;

с помощью программного обеспечения, которое вы уже используете для предоставления отчетности.

Напомним, в начале августа Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13598, предусматривающий введение отчетности по устойчивому развитию и актуализацию критериев для определения категорий предприятий.