Новые правила бухучета: Кабмин инициировал изменения в законодательство

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13598, предусматривающий введение отчетности по устойчивому развитию и актуализацию критериев для определения категорий предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабмин подал законопроект

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №13598, вносящий изменения в закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Его цель – приблизить украинские правила в сфере бухучета и отчетности к европейским стандартам.

Документ предусматривает:

введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для предприятий;

обновление критериев, по которым определяются категории предприятий и групп;

переход государственных унитарных предприятий и компаний, где государство владеет более 50% уставного капитала, на международные стандарты финансовой отчетности. Такие предприятия также должны будут составлять и представлять отчет об управлении.

Введение новых требований призвано обеспечить прозрачность финансовой информации и гармонизировать законодательство Украины с нормами ЕС.

Напомним, Кабинет министров уточнил требования к отчетам добывающих компаний о платежах в пользу государства