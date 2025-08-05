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Новые правила бухучета: Кабмин инициировал изменения в законодательство

бизнес
Кабмин предлагает изменения в закон о бухучете / Freepik

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13598, предусматривающий введение отчетности по устойчивому развитию и актуализацию критериев для определения категорий предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабмин подал законопроект

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №13598, вносящий изменения в закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Его цель – приблизить украинские правила в сфере бухучета и отчетности к европейским стандартам.

Документ предусматривает:

  • введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для предприятий;
  • обновление критериев, по которым определяются категории предприятий и групп;
  • переход государственных унитарных предприятий и компаний, где государство владеет более 50% уставного капитала, на международные стандарты финансовой отчетности. Такие предприятия также должны будут составлять и представлять отчет об управлении.

Введение новых требований призвано обеспечить прозрачность финансовой информации и гармонизировать законодательство Украины с нормами ЕС.

Напомним, Кабинет министров уточнил требования к отчетам добывающих компаний о платежах в пользу государства

Автор:
Ольга Опенько