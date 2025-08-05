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Нові правила бухобліку: Кабмін ініціював зміни до законодавства
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13598, який передбачає запровадження звітності зі сталого розвитку та актуалізацію критеріїв для визначення категорій підприємств.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Кабмін подав законопроєкт
Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт №13598, який вносить зміни до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Його мета – наблизити українські правила у сфері бухобліку та звітності до європейських стандартів.
Документ передбачає:
- запровадження обов’язкової звітності зі сталого розвитку для підприємств;
- оновлення критеріїв, за якими визначаються категорії підприємств та груп;
- перехід державних унітарних підприємств і компаній, де держава володіє понад 50% статутного капіталу, на міжнародні стандарти фінансової звітності. Такі підприємства також повинні будуть складати та подавати звіт про управління.
Запровадження нових вимог покликане забезпечити прозорість фінансової інформації та гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС.
Нагадаємо, Кабінет міністрів уточнив вимоги до звітів видобувних компаній про платежі на користь держави