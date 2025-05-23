Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

46,93

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,10

46,90

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бухгалтерія бюджетних установ отримала нові функції та повноваження

бухгалтерія
Оновлення правил бухгалтерії в державному секторі.

Кабінет міністрів затвердив оновлене положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, що покликане удосконалити структуру, функції та повноваження бухгалтерських служб. Зміни спрямовані на підвищення ефективності обліку та звітності у державному секторі та стосуються всіх бюджетних установ.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Зміни у бухгалтерському обліку 

Це рішення є важливим етапом у реалізації "Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності" в державному секторі до 2025 року.

Воно спрямоване на підвищення ефективності роботи бухгалтерських служб бюджетних установ та оптимізацію обов’язків і повноважень головних бухгалтерів.

Постанова передбачає:

  • впорядкування організації ведення бухгалтерського обліку з урахуванням чинного законодавства;
  • врегулювання співпраці бюджетних установ з централізованими бухгалтеріями на договірних засадах;
  • оптимізацію завдань і повноважень головного бухгалтера та бухгалтерської служби відповідно до законодавства;
  • визначення підпорядкування бухгалтерської служби безпосередньо керівникові бюджетної установи.

Зміни стосуються всіх бюджетних установ України, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно або з використанням централізованих бухгалтерій.

Постанова сприятиме поліпшенню та удосконаленню діяльності бухгалтерських служб таких установ та централізованих бухгалтерій.

Про бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік — це систематизований процес виявлення, вимірювання, реєстрації, узагальнення, зберігання та інтерпретації інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, установи чи організації.

Його основна мета — надання достовірної та повної інформації про майно, зобов’язання, доходи, витрати та результати діяльності суб’єкта господарювання всім зацікавленим сторонам (власникам, керівникам, контролюючим органам, інвесторам тощо).

Основні функції бухгалтерського обліку:

  • Контрольна: забезпечення контролю за наявністю та використанням активів і ресурсів;
  • Інформаційна: надання повної інформації для прийняття управлінських і фінансових рішень;
  • Аналітична: виявлення закономірностей, тенденцій і відхилень у діяльності суб'єкта;
  • Статистична: формування статистичних звітів на основі облікових даних;
  • Правова: підтвердження юридичної відповідальності за фінансові операції.

Компоненти бухгалтерського обліку:

  • активи;
  • пасиви;
  • капітал;
  • доходи;
  • витрати;
  • фінансові результати.

У бюджетних установах предметом обліку є господарські засоби, які класифікуються за їх складом, місцем розташування, джерелами формування та призначенням.

Ці засоби враховуються в процесі їх використання для невиробничих потреб установи, що дозволяє вести точний облік ресурсів та забезпечувати ефективне управління матеріальними цінностями.

Автор:
Ольга Опенько