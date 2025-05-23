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Бухгалтерія бюджетних установ отримала нові функції та повноваження
Кабінет міністрів затвердив оновлене положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, що покликане удосконалити структуру, функції та повноваження бухгалтерських служб. Зміни спрямовані на підвищення ефективності обліку та звітності у державному секторі та стосуються всіх бюджетних установ.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
Зміни у бухгалтерському обліку
Це рішення є важливим етапом у реалізації "Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності" в державному секторі до 2025 року.
Воно спрямоване на підвищення ефективності роботи бухгалтерських служб бюджетних установ та оптимізацію обов’язків і повноважень головних бухгалтерів.
Постанова передбачає:
- впорядкування організації ведення бухгалтерського обліку з урахуванням чинного законодавства;
- врегулювання співпраці бюджетних установ з централізованими бухгалтеріями на договірних засадах;
- оптимізацію завдань і повноважень головного бухгалтера та бухгалтерської служби відповідно до законодавства;
- визначення підпорядкування бухгалтерської служби безпосередньо керівникові бюджетної установи.
Зміни стосуються всіх бюджетних установ України, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно або з використанням централізованих бухгалтерій.
Постанова сприятиме поліпшенню та удосконаленню діяльності бухгалтерських служб таких установ та централізованих бухгалтерій.
Про бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік — це систематизований процес виявлення, вимірювання, реєстрації, узагальнення, зберігання та інтерпретації інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, установи чи організації.
Його основна мета — надання достовірної та повної інформації про майно, зобов’язання, доходи, витрати та результати діяльності суб’єкта господарювання всім зацікавленим сторонам (власникам, керівникам, контролюючим органам, інвесторам тощо).
Основні функції бухгалтерського обліку:
- Контрольна: забезпечення контролю за наявністю та використанням активів і ресурсів;
- Інформаційна: надання повної інформації для прийняття управлінських і фінансових рішень;
- Аналітична: виявлення закономірностей, тенденцій і відхилень у діяльності суб'єкта;
- Статистична: формування статистичних звітів на основі облікових даних;
- Правова: підтвердження юридичної відповідальності за фінансові операції.
Компоненти бухгалтерського обліку:
- активи;
- пасиви;
- капітал;
- доходи;
- витрати;
- фінансові результати.
У бюджетних установах предметом обліку є господарські засоби, які класифікуються за їх складом, місцем розташування, джерелами формування та призначенням.
Ці засоби враховуються в процесі їх використання для невиробничих потреб установи, що дозволяє вести точний облік ресурсів та забезпечувати ефективне управління матеріальними цінностями.