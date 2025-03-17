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Підвищення податків для ФОПів: що кажуть у Мінфіні
Міністерство фінансів спростувало інформацію про нібито підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП), яка шириться у ЗМІ.
Про це повідомляє Мінфін.
"Анонімні Телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер", - йдеться у повідомленні відомства.
Зазначається, що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовувати тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи.
У Мінфіні переконують, що цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів.
"Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України", - підкреслюють у відомстві.
Що передувало
Напередодні ЗМІ повідомили, що у звіті Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році йдеться, що уряд планує суттєво змінити умови для ФОПів, які користуються спрощеною системою оподаткування, з підвищенням податкових ставок.
Зокрема, реформа передбачає підвищення податкових ставок - протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи поступово зростатимуть до рівня звичайної ставки податку на прибуток (18%).
Своєю чергою заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що рішення підняти податки є "несерйозним". Він запевнив, що депутати не підтримають ці зміни.
Зауважимо, з 1 січня 2025 року ФОП, платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп мають сплачувати військовий збір у розмірі 10% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня, з розрахунку на календарний місяць; платники єдиного податку третьої групи - у розмірі 1% від доходу.
Нещодавно Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання у відповідності з останніми змінами до Податкового Кодексу України.