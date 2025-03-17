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Повышение налогов для ФЛП: что говорят в Минфине
Министерство финансов опровергло информацию о якобы повышении налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которая распространяется в СМИ.
Об этом сообщает Минфин.
"Анонимные Телеграмм-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что законодательные изменения элементов упрощенной системы налогообложения начнут прорабатывать только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы.
В Минфине убеждают, что этот процесс будет проходить публично и будет нуждаться в обсуждениях с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров.
"Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой", — подчеркивают в ведомстве.
Что предшествовало
Накануне СМИ сообщили, что в отчете Минфина о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году Речь идет о том, что правительство планирует существенно изменить условия для ФЛП, пользующихся упрощенной системой налогообложения, с повышением налоговых ставок.
В частности, реформа предусматривает повышение налоговых ставок – в течение трех лет ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно расти до уровня обычной ставки налога на прибыль (18%).
В свою очередь заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что решение поднять налоги является "несерьезным". Он уверил, что депутаты не поддержат эти изменения.
Заметим, с 1 января 2025 ФЛП, плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп должны уплачивать военный сбор в размере 10% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января, в расчете на календарный месяц; плательщики единого налога третьей группы – в размере 1% от дохода.
Недавно Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога. Эти формы позволят плательщикам определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства в соответствии с последними изменениями в Налоговый кодекс Украины.