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Бухгалтерия бюджетных учреждений получила новые функции и полномочия

бухгалтерия
Обновление правил бухгалтерии в государственном секторе.

Кабинет министров утвердил обновленное положение о бухгалтерской службе бюджетного учреждения, призванное усовершенствовать структуру, функции и полномочия бухгалтерских служб. Изменения направлены на повышение эффективности учета и отчетности в государственном секторе и касаются всех бюджетных учреждений.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.

Изменения в бухгалтерском учете

Это решение является важным этапом в реализации "Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности" в государственном секторе до 2025 года.

Оно ориентировано на повышение эффективности работы бухгалтерских служб бюджетных учреждений и оптимизацию обязанностей и возможностей главных бухгалтеров.

Постановление предусматривает:

  • упорядочение организации ведения бухгалтерского учета с учетом действующего законодательства;
  • урегулирование сотрудничества бюджетных учреждений с централизованными бухгалтериями на договорных началах;
  • оптимизацию задач и полномочий главного бухгалтера и бухгалтерской службы в соответствии с законодательством;
  • определение подчинения бухгалтерской службы непосредственно руководителю бюджетного учреждения.

Изменения относятся ко всем бюджетным учреждениям Украины, которые осуществляют бухгалтерский учет самостоятельно или с использованием централизованных бухгалтерий.

Постановление будет способствовать улучшению и усовершенствованию деятельности бухгалтерских служб таких учреждений и централизованных бухгалтерий.

О бухгалтерском учете

Бухгалтерский учет — это систематизированный процесс выявления, измерения, регистрации, обобщения, хранения и интерпретации информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения или организации.

Его основная цель — предоставление достоверной и полной информации об имуществе, обязательствах, доходах, расходах и результатах деятельности предприятия всем заинтересованным сторонам (собственникам, руководителям, контролирующим органам, инвесторам и т.п.).

Основные функции бухгалтерского учета:

  • Контрольная: обеспечение контроля над наличием и использованием активов и ресурсов;
  • Информационная: предоставление полной информации для принятия управленческих и финансовых решений;
  • Аналитическая: выявление закономерностей, тенденций и отклонений в деятельности субъекта;
  • Статистическая: формирование статистических отчетов на основе учетных данных;
  • Правовая: доказательство юридической ответственности за денежные операции.

Компоненты бухгалтерского учета:

  • активы;
  • пассивы;
  • капитал;
  • доходы;
  • расходы;
  • денежные результаты.

В бюджетных учреждениях предметом учета являются хозяйственные средства, которые классифицируются по их составу, местоположению, источникам формирования и назначению.

Эти средства учитываются в процессе их использования для непроизводственных нужд учреждения, позволяющего вести точный учет ресурсов и обеспечивать эффективное управление материальными ценностями.

Автор:
Ольга Опенько