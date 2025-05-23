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Бухгалтерия бюджетных учреждений получила новые функции и полномочия
Кабинет министров утвердил обновленное положение о бухгалтерской службе бюджетного учреждения, призванное усовершенствовать структуру, функции и полномочия бухгалтерских служб. Изменения направлены на повышение эффективности учета и отчетности в государственном секторе и касаются всех бюджетных учреждений.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.
Изменения в бухгалтерском учете
Это решение является важным этапом в реализации "Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности" в государственном секторе до 2025 года.
Оно ориентировано на повышение эффективности работы бухгалтерских служб бюджетных учреждений и оптимизацию обязанностей и возможностей главных бухгалтеров.
Постановление предусматривает:
- упорядочение организации ведения бухгалтерского учета с учетом действующего законодательства;
- урегулирование сотрудничества бюджетных учреждений с централизованными бухгалтериями на договорных началах;
- оптимизацию задач и полномочий главного бухгалтера и бухгалтерской службы в соответствии с законодательством;
- определение подчинения бухгалтерской службы непосредственно руководителю бюджетного учреждения.
Изменения относятся ко всем бюджетным учреждениям Украины, которые осуществляют бухгалтерский учет самостоятельно или с использованием централизованных бухгалтерий.
Постановление будет способствовать улучшению и усовершенствованию деятельности бухгалтерских служб таких учреждений и централизованных бухгалтерий.
О бухгалтерском учете
Бухгалтерский учет — это систематизированный процесс выявления, измерения, регистрации, обобщения, хранения и интерпретации информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения или организации.
Его основная цель — предоставление достоверной и полной информации об имуществе, обязательствах, доходах, расходах и результатах деятельности предприятия всем заинтересованным сторонам (собственникам, руководителям, контролирующим органам, инвесторам и т.п.).
Основные функции бухгалтерского учета:
- Контрольная: обеспечение контроля над наличием и использованием активов и ресурсов;
- Информационная: предоставление полной информации для принятия управленческих и финансовых решений;
- Аналитическая: выявление закономерностей, тенденций и отклонений в деятельности субъекта;
- Статистическая: формирование статистических отчетов на основе учетных данных;
- Правовая: доказательство юридической ответственности за денежные операции.
Компоненты бухгалтерского учета:
- активы;
- пассивы;
- капитал;
- доходы;
- расходы;
- денежные результаты.
В бюджетных учреждениях предметом учета являются хозяйственные средства, которые классифицируются по их составу, местоположению, источникам формирования и назначению.
Эти средства учитываются в процессе их использования для непроизводственных нужд учреждения, позволяющего вести точный учет ресурсов и обеспечивать эффективное управление материальными ценностями.