Кінцевий бенефіціар і політично значущі особи: уряд оновив правила звітності для видобувних компаній

Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства енергетики уточнив вимоги до звітів видобувних компаній про платежі на користь держави, аби відповідати нормам закону “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” та міжнародному стандарту ІПВГ.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Про правила звітності

Тепер компанії повинні вказувати, чи є кінцевий бенефіціар політично значущою особою.

Крім того, введено нову форму звіту про обсяги видобутку по регіонах.

Звіти також можуть включати платежі в натуральній формі та детальну інформацію про податки, зокрема рентну плату, плату за землю та екологічний податок, по громадах.

Зазначається, що ці зміни мають зробити видобувну галузь більш відкритою та підзвітною, що сприятиме боротьбі з корупцією, покращенню інвестклімату та діалогу з громадськістю й владою.

Нагадаємо, нафтогазовидобувна компанія “Укрнафта” отримала право на видобуток газу на Олеській ділянці, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу і розташована у Львівській та Івано-Франківській областях.