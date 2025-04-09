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Кінцевий бенефіціар і політично значущі особи: уряд оновив правила звітності для видобувних компаній

звітність, компанія
Уряд уточнив вимоги до звітності видобувних компаній. / Freepik

Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства енергетики уточнив вимоги до звітів видобувних компаній про платежі на користь держави, аби відповідати нормам закону “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” та міжнародному стандарту ІПВГ.

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Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Про правила звітності 

Тепер компанії повинні вказувати, чи є кінцевий бенефіціар політично значущою особою.

Крім того, введено нову форму звіту про обсяги видобутку по регіонах.

Звіти також можуть включати платежі в натуральній формі та детальну інформацію про податки, зокрема рентну плату, плату за землю та екологічний податок, по громадах.

Зазначається, що ці зміни мають зробити видобувну галузь більш відкритою та підзвітною, що сприятиме боротьбі з корупцією, покращенню інвестклімату та діалогу з громадськістю й владою.

Нагадаємо, нафтогазовидобувна компанія “Укрнафта” отримала право на видобуток газу на Олеській ділянці, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу і розташована у Львівській та Івано-Франківській областях. 

Автор:
Ольга Опенько