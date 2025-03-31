Нотаріусів каратимуть за приховування даних про відчуження майна: які штрафи передбачені

З 1 січня 2025 року Податкова служба має право штрафувати нотаріусів за неподання відомостей про укладені договори про відчуження майна - купівлі-продажу, дарування та спадщину.

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У 2025 році нотаріусівпочали зобов'язувати щомісяця подавати інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, дарування та свідоцтва про право на спадщину.

Такі нововведення передбачені серед іншого у Законі від 10 жовтня 2024 року № 4015-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану». Новації почали діяти з 1 січня 2025 року, роз'яснила Державна податкова служба України.

Після останніх податкових змін також змінилось і оподатковувння купівлі-продажу майна, післячого новий військовий збір майже вдвічі збільшив податки на угоди з нерухомістю.

Тепер, окрім типу договору про відчуження майна, нотаріуси повинні подавати у звіті наступну інформацію:

вартість кожного договору,

сума сплаченого податку,

інші дані, передбачені податковим розрахунком.

Звітність подається у формі додатку 4ДФ, відповідно до наказу Мінфіну №4 від 13.01.2015. Позиція щодо необхідності подання нотаріусами інформації за формою та у строки, визначені для податкового розрахунку, погоджена з Міністерством фінансів України.

Як наголосили у податковій, вся подана інформація накопичується в Держреєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО). Вона використовується для:

перевірки правильності нарахувань;

заповнення громадянами декларацій про майновий стан і доходи, публічними службовцями – для заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

публічними службовцями – для заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; підтвердження доходів для підприємств, установ та організацій.

Якщо нотаріус не подасть інформацію або зробить помилки, то відповідні відомості будуть відсутні в ДРФО.

Оскільки нотаріуси виконують функції податкового агента в частині подання інформації про посвідчені договори, за порушення порядку подання такої інформації передбачена відповідальність.

За неподання або невчасне подання відомостей, а також за помилки у звітах передбачені штрафи: 1020 грн – за перше порушення і 2040 грн – за повторне порушення протягом року.

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