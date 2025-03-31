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Нотариусов будут наказывать за утаивание данных об отчуждении имущества: какие штрафы предусмотрены
С 1 января 2025 года Налоговая служба получила право штрафовать нотариусов за непредставление сведений о заключенных договорах об отчуждении имущества — купле-продаже, дарении и наследстве.
В 2025 году нотариусы начали обязывать ежемесячно подавать информацию об удостоверенных договорах купли-продажи движимого и недвижимого имущества, дарения и свидетельства о праве на наследство.
Такие нововведения предусмотрены среди прочего в Законе от 10 октября 2024 г. № 4015-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения». Новации начали действовать с 1 января 2025, разъяснила Государственная налоговая служба Украины.
После последних налоговых изменений также изменилось и налогообложение купли-продажи имущества, после чего новый военный сбор почти вдвое увеличил налоги на сделки с недвижимостью.
Теперь, кроме типа договора об отчуждении имущества, нотариусы должны представлять в отчете следующую информацию:
- стоимость каждого договора,
- сумма уплаченного налога
- другие данные, предусмотренные налоговым расчетом.
Отчетность представляется в форме приложения 4ДФ, согласно приказу Минфина №4 от 13.01.2015. Позиция относительно необходимости предоставления нотариусами информации по форме и в сроки, определенные для налогового расчета, согласована с Министерством финансов Украины.
Как отметили в налоговой, вся представленная информация накапливается в Госреестре физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ). Она используется для:
- проверки правильности начислений;
- заполнение гражданами деклараций об имущественном положении и доходах, публичными служащими – для заполнения деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления;
- подтверждение доходов для предприятий, учреждений и организаций.
Если нотариус не предоставит информацию или совершит ошибки, то соответствующие сведения будут отсутствовать в ГРФЛ.
Поскольку нотариусы выполняют функции налогового агента в части предоставления информации об удостоверенных договорах, за нарушение порядка предоставления такой информации предусмотрена ответственность.
За неподачу или несвоевременную подачу сведений, а также за ошибки в отчетах предусмотрены штрафы: 1020 грн – за первое нарушение и 2040 грн – за повторное нарушение в течение года.
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