Изменения в Налоговом кодексе: главные аспекты закона

Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, направленный на усиление финансирования оборонного сектора. В частности, средства будут направлены на выплату зарплат защитникам и защитницам Украины.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Закон вступает в силу 1 декабря 2024 года. Таким образом, налоги "задним числом" начисляться не будут.

Правительство уже готовит дополнительные поправки, чтобы синхронизировать нормы Налогового кодекса, в частности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), с новым законодательством.

Ставка военного сбора

Ставка военного сбора для физических лиц возрастет с 1,5 до 5% на доходы от заработной платы, аренды, выигрышей, банковских депозитов и т.д.

Для ФЛП изменения зависят от группы:

Первая, вторая и четвертая группы : с 1 января 2025 года ставка будет составлять 10% от минимальной зарплаты (8 000 грн на начало 2025 года), то есть 800 грн в месяц.

: с 1 января 2025 года ставка будет составлять 10% от минимальной зарплаты (8 000 грн на начало 2025 года), то есть 800 грн в месяц. Третья группа будет платить 1% от оборота, начиная с первого квартала 2025 года.

Военный сбор не касается пенсий, стипендий, социальных выплат и доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Также освобождены от налогообложения военным сбором доходы от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вырученные средства пойдут прежде всего на обеспечение обороноспособности страны, в том числе на зарплаты военнослужащим. На эти цели в 2025 году предусмотрено 1,16 трлн. грн., что на 10 млрд. грн. больше, чем в 2024 году.

Откуда еще государство получает средства для обороны

216 млрд грн – из-за размещения ОВГЗ.

– из-за размещения ОВГЗ. 100 млрд грн – благодаря перевыполнению доходов госбюджета, в частности из-за детенизации экономики.

– благодаря перевыполнению доходов госбюджета, в частности из-за детенизации экономики. Дополнительные поступления – от налогообложения доходов банковского сектора, получившего рекордную прибыль.

– от налогообложения доходов банковского сектора, получившего рекордную прибыль. Экономия – за счет реструктуризации государственного долга.

Повышение налогов: другие изменения в кодекс

Аграрный сектор: По просьбе Всеукраинского аграрного совета законом повышается размер минимального налогового обязательства (минимальная сумма налоговых платежей с одного гектара сельскохозяйственной земли) до 1400 гривен за гектар.

Нефтегазовый сектор. Вводится авансовый взнос по налогу на прибыль для каждой АЗС. Это позволит увеличить прозрачность отношений на топливном рынке и сделает конкурентными легальных участников рынка.

Виноделие. Увеличивается минимальная цена на украинские винодельческие продукты для поддержания качественного сырья. Отмечается, что среди представителей украинского виноделия было много нареканий от украинских производителей вина, которым сложно конкурировать с продающими вино из порошков. Такая мера придаст больше возможностей легальным производителям украинского вина.

Недра. Увеличивается рента за использование песка и щебня. К примеру, если государство получает за тонну щебня 5 гривен, то будет получать 13 гривен. В то же время не будут облагаться рентной платой объемы добытого песчано-гравийного сырья, такого как галька или измельченные камни, которые используются в качестве наполнителя для бетона и для мощения дорог, которые безвозмездно передаются в пользу ВСУ и других органов для обеспечения обороны государства.

Отчетность. Вводится ежемесячная подача отчетности по НДФЛ и ЕСВ вместо квартальной. Это необходимо для обеспечения прозрачности существующей системы бронирования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что из-за соответствующих налоговых изменений до конца 2024 года государство планирует привлечь 8 млрд грн, а в 2025 году — 140 млрд грн

Добавим, закон о повышении налогов был опубликован 28 ноября, и он должен был вступить в силу с 29 ноября. Это означало бы, что всем предприятиям придется перечислять военный сбор так, чтобы за последние два дня ноября снять 5% с зарплат, а остальные – 1,5%. Но после огласки публикацию закона сняли.