В Україні змінять правила зберігання та розкриття банківської таємниці: що відомо

Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які були затверджені постановою регулятора у липні 2006 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що проєкт розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України від 19 грудня 2024 року № 4174-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин", яким, зокрема, внесені зміни до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Що пропонують змінити

Так, законом № 4174-ІХ частину першу статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" доповнено новим пунктом 111, згідно з яким встановлено право нотаріусів на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, для вжиття заходів з метою встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та визначений обсяг такої інформації.

Тому у проєкті НБУ передбачено врегулювання порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, на запити нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, консульських установ до банків.

Банківська таємниця

Нагадаємо, НБУ заперечує можливість надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.

На тлі заяв міністра фінансів України Сергія Марченка про необхідність відкриття банківської таємниці для Державної податкової служби, в Нацбанку зауважили, що визначення меж правової охорони банківської таємниці завжди потребує ретельного зважування приватного та публічного інтересів. У регуляторі переконані, що попередження і розслідування злочинної діяльності не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і в кожному разі.

У НБУ наголосили, що стабільність банківської системи залежить від рівня правової захищеності банківської таємниці.

В НБУ нагадали, що банки відповідно до положень законодавства є гарантами таємниці банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.