НБУ змінює параметри операційного дизайну процентної політики: як це вплине на заощадження у гривняхх

Для посилення привабливості заощаджень у гривні Національний банк України вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Так, з 4 квітня 2025 року:

спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами зросте на 1 в. п.;

спред між обліковою ставкою та ставкою за кредитами овернайт теж зросте на 1 в. п.;

розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців (мультиплікатор підвищується з 3 до 3,5).

У регуляторі наголошують, що такі зміни посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні.

"Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно – посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення", - підкреслили в НБУ.

Там очікують, що це призведе до зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів.

Нагадаємо, у січні разом з обліковою ставкою на 1 в. п. підвищилися ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування – до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

Зауважимо, 6 березня правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до рівня 15,5% річних.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.