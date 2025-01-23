НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%: через інфляцію посилюватиметься процентна політика

23 січня правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до рівня 14,5% річних. Разом з обліковою ставкою на 1 в. п. підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування – до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Як зауважили у регуляторі, стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики.

В НБУ нагадують, що грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% річних насамперед через дію тимчасових чинників (зокрема гірші минулорічні врожаї). За оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало й у січні. Також посилювався фундаментальний ціновий тиск.

"Перехід інфляції на двознаковий рівень негативно позначається на інфляційних очікуваннях населення та бізнесу. Це зумовлює й зниження реальної дохідності гривневих інструментів для заощаджень. З огляду на це НБУ вважає за доцільне продовжити посилення процентної політики", - пояснюють в регуляторі.

Там додають, що підвищення облікової ставки допоможе забезпечити належний захист гривневих заощаджень від інфляції та підтримати інтерес населення до гривневих активів. Також це сприятиме зниженню тиску на валютний ринок та ціни.

Разом з обліковою ставкою на 1 в. п. підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування – до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

"Ймовірно, НБУ продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань", - наголосили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку вважають за необхідне надалі підвищувати облікову ставку найближчим часом за умови збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань.

Нагадаємо, правління НБУ 12 грудня вирішило підвищити облікову ставку з 13% до 13,5, щоб втримати контроль над інфляційними очікуваннями та повернути інфляцію до зниження в 2025 році.

Зниження облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.

А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшилися ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року.

У вересні та жовтні правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.