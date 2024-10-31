НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%: прогнозує прискорення інфляції

31 жовтня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що це рішення у поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.

Як зауважують у регуляторі, упродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала, але дещо швидшим темпом, ніж прогнозувалося. У вересні темпи зростання цін пришвидшилася до 8,6% р/р. За оцінками НБУ, інфляція продовжила зростати в жовтні.

"У наступні місяці ціновий тиск зберігатиметься через подальший вплив факторів з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат та збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону", - зауважують в НБУ.

Оновлений прогноз НБУ передбачає, що у 2024 році інфляція пришвидшиться до 9,7%, проте вже наприкінці 2025 року сповільниться до 6,9% і повернеться до цілі НБУ 5% у 2026 році.

Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року.

"В разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи", - підкреслили у регуляторі.

Банкіри прогнозують підвищення облікової ставки

Банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна", очікували, що НБУ залишить облікову ставку без змін, але не виключають, що регулятор повернеться до посилення монетарної політики.

"Ймовірно, і на грудневому засіданні ставка залишиться без змін. Однак не можна виключати повернення до посилення монетарної політики (підвищення ставки) в разі подальшого прискорення інфляції", - прогнозує директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінуправління Правекс Банку Артем Красовський.

Натомість директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин вважає, що поточний рівень ставки є прийнятним для двох наступних переглядів цього року.

"Однак якщо інфляційний тренд значно перевищуватиме очікування і в жовтні (плюс виникнуть додаткові ризики, які не передбачаються поточною моделлю), не відкидаємо можливості, що в грудні необхідно буде коригувати ставку вгору", - зауважив він.

Як вважає начальниця управління управлінського обліку та бізнес аналізу ОТП Банку Інна Провотар, до кінця 2024 року не має об'єктивних причин для зміни облікової ставки НБУ. Ґрунтуючись на поточних прогнозах, зміни можуть відбутися не раніше кінця весни наступного року.

Зниження облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.

А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшилися ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року.

У вересні правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.