НБУ знизив облікову ставку до 13,5% і поліпшив прогноз інфляції

Правління Національного банку 25 квітня ухвалило рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що таке рішення Правління НБУ враховує:

послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску;

зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки;

необхідність підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності.

У регуляторі нагадують, що впродовж I кварталу 2024 року споживча інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ. В березні вона знизилася до 3,2% р/р.

Як і раніше, НБУ прогнозує помірне пришвидшення інфляції цьогоріч: за оновленим поліпшеним прогнозом – до 8,2%.

"У березні Україна отримала від міжнародних партнерів близько 9 млрд дол. США, у квітні надійшов другий транш від ЄС обсягом 1,5 млрд євро. Крім того, маємо позитивні новини зі США про ухвалення пакета військової та фінансової допомоги. Ураховуючи це, Україна може розраховувати на 38 млрд дол. США зовнішньої бюджетної допомоги цього року", - підкреслили в НБУ.

Там додали, що вдосконалюють заходи валютного контролю. Разом із налагодженням ритмічності зовнішньої допомоги це дасть змогу профінансувати заплановані видатки бюджету та підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.

"Дохідність банківських депозитів та ОВДП, попри очікуване поступове зниження, перевищує інфляцію. Помірне зниження облікової ставки не має зашкодити збереженню інтересу до заощаджень у гривні, адже вони й надалі забезпечуватимуть захист заощаджень від інфляційного знецінення", - зауважують у регуляторі.

Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

Ставки за кредитами рефінансування Національний банк знижує суттєвіше, на 2 в. п. – до 17,5%.

Крім того, враховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ передбачає в найближчі тижні низку кроків з валютної лібералізації.

"Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі істотних змін у балансі ризиків", - наголосили в регуляторі.

Раніше більшість банкірів прогнозували, що Національний банк України знизить облікову ставку із 14,5% до 14%. Але лунали і сміливіші оцінки - до 13,5% і навіть 13% річних.

Зниження облікової ставки

Нагадаємо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня цього року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.