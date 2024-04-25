НБУ снизил учетную ставку до 13,5% и улучшил прогноз инфляции

Правление Национального банка 25 апреля приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшаются ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такое решение Правления НБУ учитывает:

ослабление фактического и ожидаемого ценового давления;

снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки;

необходимость поддержки развития кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности.

В регуляторе напоминают, что в I квартале 2024 года потребительская инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ. В марте она снизилась до 3,2% г/г.

По-прежнему НБУ прогнозирует умеренное ускорение инфляции в этом году: по обновленному улучшенному прогнозу – до 8,2%.

"В марте Украина получила от международных партнеров около 9 млрд долл. США, в апреле поступил второй транш от ЕС объемом 1,5 млрд евро. Кроме того, есть положительные новости из США о принятии пакета военной и финансовой помощи. Учитывая это, Украина может рассчитывать на 38 млрд долл. США внешней бюджетной помощи в текущем году", - подчеркнули в НБУ.

Там добавили, что усовершенствуют меры валютного контроля. Вместе с налаживанием ритмичности внешней помощи это позволит профинансировать запланированные расходы бюджета и поддерживать контролируемую ситуацию на валютном рынке.

"Доходность банковских депозитов и ОВГЗ, несмотря на ожидаемое постепенное снижение, превышает инфляцию. Умеренное снижение учетной ставки не должно повредить сохранению интереса к сбережениям в гривне, ведь они и дальше будут обеспечивать защиту сбережений от инфляционного обесценения", - отмечают в регуляторе.

Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшаются ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Ставки по кредитам рефинансирования Национальный банк снижает более существенно, на 2 в. п. – до 17,5%.

Кроме того, учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи, НБУ предусматривает в ближайшие недели ряд шагов по валютной либерализации.

"Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает снижение учетной ставки до 13% в текущем году. НБУ будет адаптировать монетарную политику в случае существенных изменений в балансе рисков", - подчеркнули в регуляторе.

Ранее большинство банкиров прогнозировали, что Национальный банк Украины снизит учетную ставку с 14,5% до 14%. Но звучали и более смелые оценки – до 13,5% и даже 13% годовых.

Снижение учетной ставки

Напомним, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля этого года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта – до 14,5%.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет цену кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет на уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.