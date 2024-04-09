НБУ змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів

Національний банк України вносить зміни до параметрів для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що з 19 квітня 2024 року для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз.

Інші параметри для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів залишаться незмінними.

За оцінками НБУ, відповідні зміни стимулюватимуть банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів.

Зазначені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 8 квітня 2024 року № 40 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №22”, що набирає чинності з 19 квітня 2024 року.

Нагадаємо, 14 березня НБУ знизив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. Регулятор також знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами для банків – з 19% до 17,5% , та ставку за кредитами рефінансування – з 21 до 19,5% .

Якими будуть ставки на кредитування

Хоча зниження облікової ставки на 0,5в.п. не можна назвати значним, це все одно сигнал для ринку про те, що регулятор готовий до подальших змін. Окрім того, зниження на 1,5% ставок за тримісячними депозитними сертифікатами також матиме вплив. Адже саме вони значною мірою утримували ставки за вкладами на високому рівні.

Тетяна Коляско, директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Юнекс Банку, пояснює, що банки вже почали знижувати ставки за вкладами. Це означає, що вони призведуть до зниження ставок і за кредитами. Насамперед саме для кредитів бізнесу. Це не миттєвий процес, але, зважаючи на доволі короткі строки залучення коштів в населення та високу конкуренцію серед банків за позичальника, вже за місяць можна буде відчути зміни.

Коляско прогнозує, що ринкові ставки за найбільш розповсюдженими кредитами на поповнення обігових коштів мають знизитися на 1-2% до 17-18% річних у гривні.