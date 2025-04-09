Конечный бенефициар и политически значимые лица: правительство обновило правила отчетности для добывающих компаний

Кабинет министров по инициативе Министерства энергетики уточнил требования к отчетам добывающих компаний о платежах в пользу государства, чтобы соответствовать нормам закона "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях" и международному стандарту ИПДО.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

О правилах отчетности

Теперь компании должны указывать, является ли конечный бенефициар политически значимым лицом.

Кроме того, введена новая форма отчета об объемах добычи по регионам.

Отчеты также могут включать платежи в натуральной форме и подробную информацию о налогах, включая рентную плату, плату за землю и экологический налог по общинам.

Эти изменения должны сделать добывающую отрасль более открытой и подотчетной, что будет способствовать борьбе с коррупцией, улучшению инвестклимата и диалога с общественностью и властью.

Напомним, нефтегазодобывающая компания "Укрнафта" получила право на добычу газа на Олесском участке, который является одним из самых перспективных месторождений сланцевого газа и расположен во Львовской и Ивано-Франковской областях.