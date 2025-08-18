В Україні поновили обов’язкове подання фінансової та статистичної звітності до Держстату: кого стосується

З 5 липня 2025 року в Україні відновлено обов'язкове подання фінансової та статистичної звітності до Державної служби статистики (Держстату). Відтепер всі підприємства, установи та організації, що підпадають під державне статистичне спостереження, зобов'язані подавати звітність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Це передбачено змінами, внесеними до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".

Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців (ФОП), які ведуть діяльність у таких сферах:

промислове виробництво : форма 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції". Подається до 10-го числа місяця, що йде за звітним;

: форма 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції". Подається до 10-го числа місяця, що йде за звітним; пасажирські автоперевезення : форма 51-пас (двічі на рік) «Обстеження ФОП, що здійснює пасажирські автоперевезення». Подається до 25 травня та 25 листопада;

: форма 51-пас (двічі на рік) «Обстеження ФОП, що здійснює пасажирські автоперевезення». Подається до 25 травня та 25 листопада; вантажні автоперевезення: форма 51-вант (двічі на рік) «Обстеження ФОП, що здійснює вантажні автоперевезення». Подається до 25 квітня та 25 жовтня.

Щоб перевірити, чи потрібно саме вам подавати звітність, підприємцям потрібно скористайтеся "Кабінетом респондента" на офіційному сайті Держстату. Там опубліковано перелік форм та терміни подачі, якщо ФОП є серед тих, кого зобов'язали звітувати.

У ДПСУ зазначили, якщо підприємства, які не подавали звітність у 2022-2025 роках, мають три місяці, щоб подати її за весь період.

Звітність можна подати двома способами:

через онлайн-сервіс "Кабінет респондента" на сайті Держстату;

за допомогою програмного забезпечення, яке ви вже використовуєте для подання звітності.

Нагадаємо, на початку серпня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13598, який передбачає запровадження звітності зі сталого розвитку та актуалізацію критеріїв для визначення категорій підприємств.