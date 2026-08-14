Публично-частное партнерство в Украине: правительство упростило правила для проектов до 5,5 млн евро

Кабинет министров упростил подготовку небольших проектов публично-частного партнерства и ввел единые подходы к ППП и публичным инвестициям. Для проектов стоимостью до 5,5 млн. евро будет действовать упрощенная процедура подготовки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Правительство унифицировало правила подготовки, оценки, отбора и реализации проектов ППП и концессии. В то же время, такие проекты интегрируют в общую систему управления публичными инвестициями — с едиными принципами планирования, оценки и определения приоритетов.

Для бизнеса это упростит участие в проектах, которые государство или общины не могут полностью профинансировать из бюджета. Механизм ППП подразумевает привлечение частного капитала и распределение рисков между государством и частным партнером.

При подготовке публичных инвестиционных проектов теперь будут также оценивать, целесообразно ли реализовывать их с привлечением частного партнера. Государственные, региональные и местные проекты будут формироваться в единые портфели, которые можно будет обновлять в течение жизненного цикла проекта.

Также правительство уточнило требования к предварительному и инвестиционному технико-экономическому обоснованию, отраслевой и экспертной оценке и определению готовности проектов к реализации. Если параметры проекта существенно изменятся, его можно скорректировать с повторной оценкой.

Отдельные правила предусмотрены для информации о проектах критической инфраструктуры, кибербезопасности и национальной безопасности – доступ к чувствительным данным может быть ограничен.

Для регионов и общин в 2026 году предусмотрена дополнительная возможность включать в единый проектный портфель проекты с уже подтвержденным финансированием. Органы местной власти также смогут определять направления публичного инвестирования в соответствии со стратегическими документами.

Правительство ожидает, что новые правила упростят привлечение приватного и международного финансирования к модернизации инфраструктуры.

Напомним, 19 июня 2025 г. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом евроинтеграционный законопроект № 7508 об упрощении механизма привлечения частных инвестиций с использованием ускоренной процедуры государственно-частного партнерства для восстановления разрушенных войной объектов и строительства новых объектов, связанных с послевоенной.