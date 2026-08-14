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Публично-частное партнерство в Украине: правительство упростило правила для проектов до 5,5 млн евро

Проекты ППП до 5,5 млн евро будут готовить по упрощенной процедуре
Проекты ППП до 5,5 млн евро будут готовить по упрощенной процедуре

Кабинет министров упростил подготовку небольших проектов публично-частного партнерства и ввел единые подходы к ППП и публичным инвестициям. Для проектов стоимостью до 5,5 млн. евро будет действовать упрощенная процедура подготовки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Правительство унифицировало правила подготовки, оценки, отбора и реализации проектов ППП и концессии. В то же время, такие проекты интегрируют в общую систему управления публичными инвестициями — с едиными принципами планирования, оценки и определения приоритетов.

Для бизнеса это упростит участие в проектах, которые государство или общины не могут полностью профинансировать из бюджета. Механизм ППП подразумевает привлечение частного капитала и распределение рисков между государством и частным партнером.

При подготовке публичных инвестиционных проектов теперь будут также оценивать, целесообразно ли реализовывать их с привлечением частного партнера. Государственные, региональные и местные проекты будут формироваться в единые портфели, которые можно будет обновлять в течение жизненного цикла проекта.

Также правительство уточнило требования к предварительному и инвестиционному технико-экономическому обоснованию, отраслевой и экспертной оценке и определению готовности проектов к реализации. Если параметры проекта существенно изменятся, его можно скорректировать с повторной оценкой.

Отдельные правила предусмотрены для информации о проектах критической инфраструктуры, кибербезопасности и национальной безопасности – доступ к чувствительным данным может быть ограничен.

Для регионов и общин в 2026 году предусмотрена дополнительная возможность включать в единый проектный портфель проекты с уже подтвержденным финансированием. Органы местной власти также смогут определять направления публичного инвестирования в соответствии со стратегическими документами.

Правительство ожидает, что новые правила упростят привлечение приватного и международного финансирования к модернизации инфраструктуры.

Напомним, 19 июня 2025 г. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом евроинтеграционный законопроект № 7508 об упрощении механизма привлечения частных инвестиций с использованием ускоренной процедуры государственно-частного партнерства для восстановления разрушенных войной объектов и строительства новых объектов, связанных с послевоенной.

Автор:
Татьяна Гойденко

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