Украина передаст частным инвесторам паромный терминал в Черноморске на 35 лет

В городе Гданьск (Польша) презентовали концессию паромного терминала в морском торговом порту "Черноморск". Презентация состоялась в рамках Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Ведомство представило международному и украинскому бизнес-сообществу новый стратегический проект публично-частного партнерства (ППП) - концессию паромного терминала в морском торговом порту "Черноморск".

Это уже второй масштабный концессионный проект в портовой отрасли, который инициирует государство для привлечения частного капитала в условиях полномасштабной войны.

Ключевые параметры и требования проекта

концессия терминала на 35 лет;

не менее 40 млн долларов инвестиций в течение всего срока концессии;

поддержка пропускной способности на уровне около 2 млн. тонн грузов ежегодно с потенциалом дальнейшего роста;

ежегодные концессионные платежи государству;

сохранение и создание новых рабочих мест.

Подготовка инвестиционного проекта осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC).

В министерстве подчеркивают, что привлечение ведущих финансовых институтов гарантирует прозрачную конкурсную процедуру и понятные правила игры для потенциальных инвесторов в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Концессия в порту "Черноморск"

Напомним, в сентябре 2025 года в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создало конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

Концессия не предполагает приватизацию портовых активов. Речь идет о передаче терминалов в управление частному партнеру сроком до 35 лет по результатам открытого конкурса при сохранении государственной собственности на стратегические объекты и контроля за исполнением инвестором обязательств.

13 мая процедура концессии первого и контейнерного терминалов в порту "Черноморск" официально перешла на этап конкурентного диалога.

О торговом порту "Черноморск"

Морской порт "Черноморск" (до 2017 года - ГП "Ильичевский морской торговый порт") - один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области. Был основан в 1958 году.

Он играет ключевую роль во внешней торговле Украины, обеспечивая перевалку различных грузов благодаря развитой причальной линии, большим складским площадям и железнодорожной станции Черноморск-Порт. Порт способен принимать различные виды накатных грузов, что делает его важным транспортным узлом для связи со многими странами мира.