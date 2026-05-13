Украина начала новый этап концессии терминалов в порту "Черноморск"

Украина начала новый этап концессии терминалов в порту "Черноморск"

Процедура концессии первого и контейнерного терминалов в порту Черноморск официально перешла к этапу конкурентного диалога. Речь идет об одном из крупнейших инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства в Украине и первой концессии такого масштаба, которую реализуют во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В рамках следующего этапа государство и потенциальные инвесторы в течение 75 дней будут совместно прорабатывать финальную модель концессии. Участники процесса уже получили доступ к необходимой информации, проводят анализ активов и готовят свои предложения по дальнейшей реализации проекта.

Правительство рассчитывает сформировать сбалансированную модель партнерства, учитывающую интересы государства, местного сообщества и частного бизнеса.

Проект предусматривает модернизацию портовой инфраструктуры, повышение эффективности работы терминалов, а также сохранение более тысячи рабочих мест. Кроме того, ожидаются долгосрочные поступления в государственный и местные бюджеты.

Власти отмечают, что развитие концессий и механизмов государственно-частного партнерства остается одним из ключевых инструментов восстановления и модернизации украинской инфраструктуры даже в условиях войны.

В итоге концессия терминалов в порту Черноморск переходит к практическому этапу переговоров с потенциальными инвесторами, что должно определить финальную модель реализации одного из крупнейших портовых проектов Украины.

Напомним, в прошлом месяце ведомство официально приступило к подготовке к реализации проекта публично-частного партнерства (ППП) зернового терминала "Черноморская".

Автор:
Татьяна Гойденко