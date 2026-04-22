Мінрозвитку готує зерновий термінал порту "Чорноморськ" до публічно-приватного партнерства

Міністерство розвитку громад та територій України офіційно розпочало підготовку до реалізації проєкту публічно-приватного партнерства (ППП). Йдеться про частину зернового термінала ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та майна АМПУ в тилу причалів №7-9.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на наказ №669.

Документ визначає дорожню карту підготовчих заходів для залучення приватного інвестора.

Ключові етапи та заходи підготовки

Згідно з наказом, профільні відомства мають виконати низку завдань протягом найближчого місяця:

Інвентаризація активів: ДП "МТП "Чорноморськ" та Чорноморська філія АМПУ повинні сформувати перелік майна, що стане об'єктом ППП, а також визначити об'єкти, які інвестор зможе викупити згідно із законодавством.

Міжнародне співробітництво: АМПУ та управління ППП мають опрацювати можливість залучення міжнародних фінансових організацій (МФО) до підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та конкурсної документації.

Фінансова звітність: проєкт буде внесено до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами держави.

Збереження активів: на період підготовки діє сувора заборона на відчуження, списання або передачу в оренду майна, що входить до периметра проєкту, без погодження з міністерством.

Стратегічне значення для портової галузі

Проєкт ППП щодо зернового термінала є частиною ширшої стратегії залучення інвестицій у портову інфраструктуру. Нагадаємо, що у вересні 2025 року було оголошено конкурс на концесію першого та контейнерного терміналів у цьому ж порту. Наразі триває підготовка до діалогу з учасниками, серед яких є як українські, так і великі міжнародні компанії.

Використання моделі ППП дозволяє державі модернізувати стратегічні об'єкти без прямого навантаження на бюджет, зберігаючи при цьому контроль над ключовими активами.

