Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінрозвитку готує зерновий термінал порту "Чорноморськ" до публічно-приватного партнерства

Порт
Мінрозвитку готує зерновий термінал порту "Чорноморськ" до публічно-приватного партнерства / Unsplash

Міністерство розвитку громад та територій України офіційно розпочало підготовку до реалізації проєкту публічно-приватного партнерства (ППП). Йдеться про частину зернового термінала ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та майна АМПУ в тилу причалів №7-9.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на наказ №669.

Документ визначає дорожню карту підготовчих заходів для залучення приватного інвестора.

Ключові етапи та заходи підготовки

Згідно з наказом, профільні відомства мають виконати низку завдань протягом найближчого місяця:

  • Інвентаризація активів: ДП "МТП "Чорноморськ" та Чорноморська філія АМПУ повинні сформувати перелік майна, що стане об'єктом ППП, а також визначити об'єкти, які інвестор зможе викупити згідно із законодавством.
  • Міжнародне співробітництво: АМПУ та управління ППП мають опрацювати можливість залучення міжнародних фінансових організацій (МФО) до підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) та конкурсної документації.
  • Фінансова звітність: проєкт буде внесено до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами держави.
  • Збереження активів: на період підготовки діє сувора заборона на відчуження, списання або передачу в оренду майна, що входить до периметра проєкту, без погодження з міністерством.

Стратегічне значення для портової галузі

Проєкт ППП щодо зернового термінала є частиною ширшої стратегії залучення інвестицій у портову інфраструктуру. Нагадаємо, що у вересні 2025 року було оголошено конкурс на концесію першого та контейнерного терміналів у цьому ж порту. Наразі триває підготовка до діалогу з учасниками, серед яких є як українські, так і великі міжнародні компанії.

Використання моделі ППП дозволяє державі модернізувати стратегічні об'єкти без прямого навантаження на бюджет, зберігаючи при цьому контроль над ключовими активами.

Нагадаємо, у Володимирі виставили на приватизацію державні цехи та майстерню. Стартова ціна лота, що перебуває на балансі ДСГП "Ліси України", становить понад 6,3 млн грн, а до складу об’єкта входять виробничі приміщення та їдальня.

Автор:
Максим Кольц