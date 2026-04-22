Минразвития готовит зерновой терминал порта "Черноморск" к публично-частному партнерству

Министерство развития общин и территорий Украины официально приступило к подготовке к реализации проекта публично-частного партнерства (ППП). Речь идет о части зернового терминала ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и имуществе АМПУ в тылу причалов №7-9.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на приказ №669.

Документ определяет дорожную карту подготовительных мер по привлечению частного инвестора.

Ключевые этапы и мероприятия подготовки

Согласно приказу профильные ведомства должны выполнить ряд задач в течение ближайшего месяца:

Инвентаризация активов: ГП "МТП "Черноморск" и Черноморский филиал АМПУ должны сформировать перечень имущества, которое станет объектом ППП, а также определить объекты, которые инвестор сможет выкупить согласно законодательству.

Международное сотрудничество: АМПУ и управление ППП должны разработать возможность привлечения международных финансовых организаций (МФО) к подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации.

Финансовая отчетность: проект будет внесен в Единую информационную систему управления публичными инвестиционными проектами государства.

Сохранение активов: на период подготовки действует строгий запрет на отчуждение, списание или передачу в аренду имущества, входящего в периметр проекта, без согласования с министерством.

Стратегическое значение для портовой отрасли

Проект ППП по зерновому терминалу является частью более широкой стратегии привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру. Напомним, что в сентябре 2025 года был объявлен конкурс на концессию первого и контейнерного терминалов в этом же порту. В настоящее время идет подготовка к диалогу с участниками, среди которых есть как украинские, так и крупные международные компании.

Использование модели ППП позволяет государству модернизировать стратегические объекты без прямой нагрузки на бюджет, сохраняя при этом контроль над ключевыми активами.

Напомним, во Владимире выставили на приватизацию государственные цеха и мастерскую. Стартовая цена лота, находящаяся на балансе ГСХП "Леса Украины", составляет более 6,3 млн грн, а в состав объекта входят производственные помещения и столовая.