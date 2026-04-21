Во Владимире выставили на приватизацию государственные цеха и мастерскую

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукциона малой приватизации объектов недвижимости в городе Владимир Волынской области. На продажу выставлен комплекс зданий, находящихся на балансе ГСХП "Леса Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявление "Прозрачно.Продажи".

Стартовая цена лота составляет 6325762 грн.

Состав и характеристики объекта приватизации

В список имущества, переходящего в частные руки, входят четыре капитальные сооружения общей площадью более 1200 кв. м. Все здания были возведены в 1970-х годах и нуждаются в проведении ремонтных работ.

В состав лота включено:

Цех хвойного экстракта: самое большое здание комплекса площадью 461,7 кв. м (1973 год постройки).

Столовая: помещение площадью 371,6 кв. м с подвалом и отдельным входом.

Ремонтно-механическая мастерская: здание площадью 248,2 кв. м, оборудованная навесом.

Цех стружки: помещение площадью 207,5 кв. м.

Объекты расположены по адресу: г. Владимир, ул. Солнечная, 1. Следует отметить, что земельный участок площадью 6,89 га, на котором расположена недвижимость, находится в государственной собственности и не является предметом купли-продажи в пределах этого аукциона.

Условия продажи имущества

Аукцион проводится в рамках программы малой приватизации. Поскольку участок под объектом отдельно не выделялся, будущий владелец недвижимости будет иметь право пользования им согласно действующему законодательству. На этой же территории находятся и другие объекты государственной и частной собственности.

