Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Во Владимире выставили на приватизацию государственные цеха и мастерскую

Цех
Во Владимире выставили на приватизацию государственные цеха и мастерскую / Prozorro.Продажи

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукциона малой приватизации объектов недвижимости в городе Владимир Волынской области. На продажу выставлен комплекс зданий, находящихся на балансе ГСХП "Леса Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявление "Прозрачно.Продажи".

Стартовая цена лота составляет 6325762 грн.

Состав и характеристики объекта приватизации

В список имущества, переходящего в частные руки, входят четыре капитальные сооружения общей площадью более 1200 кв. м. Все здания были возведены в 1970-х годах и нуждаются в проведении ремонтных работ.

В состав лота включено:

  • Цех хвойного экстракта: самое большое здание комплекса площадью 461,7 кв. м (1973 год постройки).
  • Столовая: помещение площадью 371,6 кв. м с подвалом и отдельным входом.
  • Ремонтно-механическая мастерская: здание площадью 248,2 кв. м, оборудованная навесом.
  • Цех стружки: помещение площадью 207,5 кв. м.

Объекты расположены по адресу: г. Владимир, ул. Солнечная, 1. Следует отметить, что земельный участок площадью 6,89 га, на котором расположена недвижимость, находится в государственной собственности и не является предметом купли-продажи в пределах этого аукциона.

Условия продажи имущества

Аукцион проводится в рамках программы малой приватизации. Поскольку участок под объектом отдельно не выделялся, будущий владелец недвижимости будет иметь право пользования им согласно действующему законодательству. На этой же территории находятся и другие объекты государственной и частной собственности.

Напомним, на Днепропетровщине за 300 млн грн продают имущество обанкротившегося завода минудобрений. Торги за единый имущественный комплекс ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" состоятся в рамках процедуры банкротства со стартовой ценой 304,9 миллиона гривен.

Автор:
Максим Кольц