В Украине продают запущенную конюшню почти за полмиллиона гривен (ФОТО)

Конюшня на приватизационном аукционе / ФГИУ

29 апреля Фонд госимущества выставляет на приватизационный аукцион конюшню в Волынской области за 426 тысяч 947 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию ФГИУ.

Что известно о конюшне

Отмечается, что объект приватизации – одноэтажное здание конюшни.

Характеристика здания:

  • фундамент – железобетонный;
  • стены – кирпичные;
  • перекрытие – деревянное;
  • кровля – шиферная;
  • пол – цементный.
Фото 2 — В Украине продают запущенную конюшню почти за полмиллиона гривен (ФОТО)
Фото: ФГИУ

Конюшня общей площадью 142,4 м была построена в 1982 году.

Стартовая цена составляет 426,9 тысячи гривен.

Фото 3 — В Украине продают запущенную конюшню почти за полмиллиона гривен (ФОТО)
Фото: ФГИУ

Регистрация на аукцион продлится до 28 апреля.

Аукцион пройдет 29 апреля.

Конюшня находится в Волынской области в Луцком районе в селе Колковская.

По данным ФГИУ, здание находится в удовлетворительном состоянии.

Объект приватизации расположен на земельном участке площадью 989,4614 га (для ведения лесного хозяйства и связанных с ним услуг), который находится в государственной собственности Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины".

Автор:
Светлана Манько