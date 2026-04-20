В Украине продают запущенную конюшню почти за полмиллиона гривен (ФОТО)

29 апреля Фонд госимущества выставляет на приватизационный аукцион конюшню в Волынской области за 426 тысяч 947 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию ФГИУ.

Что известно о конюшне

Отмечается, что объект приватизации – одноэтажное здание конюшни.

Характеристика здания:

фундамент – железобетонный;

стены – кирпичные;

перекрытие – деревянное;

кровля – шиферная;

пол – цементный.

Конюшня общей площадью 142,4 м была построена в 1982 году.

Стартовая цена составляет 426,9 тысячи гривен.

Регистрация на аукцион продлится до 28 апреля.

Аукцион пройдет 29 апреля.

Конюшня находится в Волынской области в Луцком районе в селе Колковская.

По данным ФГИУ, здание находится в удовлетворительном состоянии.

Объект приватизации расположен на земельном участке площадью 989,4614 га (для ведения лесного хозяйства и связанных с ним услуг), который находится в государственной собственности Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины".

Напомним, в Черкасской области выставят на продажу государственный питомник рыб площадью 1100 га