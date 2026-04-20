- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине продают запущенную конюшню почти за полмиллиона гривен (ФОТО)
29 апреля Фонд госимущества выставляет на приватизационный аукцион конюшню в Волынской области за 426 тысяч 947 гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию ФГИУ.
Что известно о конюшне
Отмечается, что объект приватизации – одноэтажное здание конюшни.
Характеристика здания:
- фундамент – железобетонный;
- стены – кирпичные;
- перекрытие – деревянное;
- кровля – шиферная;
- пол – цементный.
Конюшня общей площадью 142,4 м была построена в 1982 году.
Стартовая цена составляет 426,9 тысячи гривен.
Регистрация на аукцион продлится до 28 апреля.
Аукцион пройдет 29 апреля.
Конюшня находится в Волынской области в Луцком районе в селе Колковская.
По данным ФГИУ, здание находится в удовлетворительном состоянии.
Объект приватизации расположен на земельном участке площадью 989,4614 га (для ведения лесного хозяйства и связанных с ним услуг), который находится в государственной собственности Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины".
