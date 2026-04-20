- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні продають занедбану конюшню майже за пів мільйона гривень (ФОТО)
29 квітня Фонд держмайна виставляє на приватизаційній аукціон конюшню у Волинській області за 426 тисяч 947 гривень.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію ФДМУ.
Що відомо про конюшню
Зазначається, що об’єкт приватизації - одноповерхова будівля конюшні.
Характеристика будівлі:
- фундамент – залізобетонний;
- стіни – цегляні;
- перекриття – дерев’яне;
- покрівля – шиферна;
- підлога – цементна.
Конюшня загальною площею 142,4 м² була побудована у 1982 році.
Стартова ціна становить 426,9 тисяч гривень.
Реєстрація на аукціон триває до 28 квітня.
Аукціон відбудеться 29 квітня.
Конюшня знаходиться у Волинська області у Луцькому районі у селі Колківська.
За даними ФДМУ, будівля перебуває у задовільному стані.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 989,4614 га (для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг), яка перебуває в державній власності Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України".
Нагадаємо, на Черкащині виставлять на продаж державний розплідник риб площею 1100 га