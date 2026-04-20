В Україні продають занедбану конюшню майже за пів мільйона гривень (ФОТО)

Конюшня на приватизаційному аукціоні / ФДМУ

29 квітня Фонд держмайна виставляє на приватизаційній аукціон конюшню у Волинській області за 426 тисяч 947 гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію ФДМУ.

Що відомо про конюшню

Зазначається, що об’єкт приватизації  - одноповерхова будівля конюшні.

Характеристика будівлі:

  • фундамент – залізобетонний;
  •  стіни – цегляні; 
  • перекриття – дерев’яне; 
  • покрівля – шиферна; 
  • підлога – цементна.
Конюшня загальною площею 142,4 м² була побудована у 1982 році.

Стартова ціна становить 426,9 тисяч гривень.

Реєстрація на аукціон триває до 28 квітня.

Аукціон відбудеться 29 квітня.

Конюшня знаходиться у Волинська області у Луцькому районі у селі Колківська.

За даними ФДМУ, будівля перебуває у задовільному стані.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 989,4614 га (для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг), яка перебуває в державній власності Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України".

Автор:
Світлана Манько