В Україні продають занедбану конюшню майже за пів мільйона гривень (ФОТО)

29 квітня Фонд держмайна виставляє на приватизаційній аукціон конюшню у Волинській області за 426 тисяч 947 гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію ФДМУ.

Що відомо про конюшню

Зазначається, що об’єкт приватизації - одноповерхова будівля конюшні.

Характеристика будівлі:

фундамент – залізобетонний;

стіни – цегляні;

перекриття – дерев’яне;

покрівля – шиферна;

підлога – цементна.

Конюшня загальною площею 142,4 м² була побудована у 1982 році.

Стартова ціна становить 426,9 тисяч гривень.

Реєстрація на аукціон триває до 28 квітня.

Аукціон відбудеться 29 квітня.

Конюшня знаходиться у Волинська області у Луцькому районі у селі Колківська.

За даними ФДМУ, будівля перебуває у задовільному стані.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 989,4614 га (для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг), яка перебуває в державній власності Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України".

