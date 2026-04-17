На Днепропетровщине за 300 млн грн продают имущество обанкротившегося завода минудобрений

В Каменском выставили на аукцион единый имущественный комплекс ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений". Стартовая цена лота составляет более 304,9 миллионов гривен, а сами торги состоятся в рамках процедуры банкротства предприятия.

Как сообщает Delo.ua, продажа активов запланирована на 30 апреля через государственную систему "Прозоро.Продажи".

Новый инвестор получит масштабную промышленную площадку с разветвленной инфраструктурой.

В имущественный комплекс предприятия включен широкий перечень активов, необходимых для возобновления производственной деятельности:

Недвижимость: 114 зданий и сооружений разного назначения.

Техническое оснащение: более 2,6 тысяч единиц оборудования.

Транспорт: 22 единицы техники.

Другое: движимое имущество и инвентарь завода.

Причины упадка и история объекта

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал предприятие банкротом в апреле 2025 года. Проблемы на заводе накапливались долго: финансовые трудности начались еще до 2022 года, а полномасштабная война и блокирование морских путей привели к полной остановке производства в 2024 году. Общий объем долгов предприятия перед кредиторами превысил 1 млрд. грн.

Завод основан в 2002 году на базе мощностей Приднепровского химического завода. Специалисты отмечают, что успех аукциона критически важен для погашения части долгов и потенциального перезапуска промышленной площадки в Каменском.

