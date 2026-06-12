Цены на паркинги в новостройках Украины: разница между регионами $24,4 тыс.

Рынок паркомест в новостройках Украины в мае 2026 года демонстрирует значительную региональную разницу в ценах и заметные изменения спроса. В Киеве средняя стоимость машиноместа достигает $27,7 тыс., тогда как в Сумской области – около $3,3 тыс. В то же время спрос на паркоместо растет в части регионов, а предложение остается относительно стабильным, свидетельствует аналитика DIM.RIA.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA исследовал рынок паркомест в новостройках Украины по итогам мая 2026 года. Аналитики оценили динамику спроса, предложения и средней стоимости парковочных мест, а также сравнили показатели с аналогичным периодом 2025 года.

Какие цены на паркоместа по регионам?

Цены на паркоместа в новостройках существенно разнятся в зависимости от региона. Самыми дорогими они остаются в Киеве, где средняя стоимость машиноместа в мае 2026 года составила $27,7 тыс., что на 18% больше года назад. Среди других крупных городов самые высокие цены зафиксированы в Одессе – $20,7 тыс., Днепре – $19,2 тыс. и Львове – $18,6 тыс.

Самые доступные паркоместа предлагались в Сумской области, где средняя цена составила $3,3 тыс., а также в Волынской области – около $4,9 тыс. за место для автомобиля.

Как изменился спрос?

В мае 2026 года интерес украинцев к покупке паркомест в новостройках в основном рос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост спроса зафиксирован в Николаевской области (194%), Черкасской (129%), Ивано-Франковской (126%), Тернопольской (102%) и Черновицкой (100%).

В то же время в ряде регионов активность покупателей снизилась. Самое существенное падение спроса наблюдалось в Кировоградской области (-62%), Черниговской (-57%), Сумской (-47%) и Закарпатской (-34%).

Что происходит с предложением?

По сравнению с маем 2025 года, объем предложения паркомест в новостройках Украины остался почти неизменным. Незначительный рост количества объявлений наблюдался в Ивано-Франковской, Одесской и Хмельницкой областях (+3%), а также в Винницкой области (+2%).

В то же время сокращение предложения зафиксировано в Днепропетровской области, где количество объявлений уменьшилось на 4%, а также в Киеве, где показатель снизился на 1% в годовом исчислении.

Разница между стоимостью жилья и паркоместа в новостройке

За последний год подорожали квадратные метры в новостройках Ивано-Франковской области (+20%). Также существенный рост цен зафиксирован в Житомирской (+18%), Тернопольской (+18%), Хмельницкой (+14%), Винницкой (+14%) и Кировоградской (+14%) областях. В то же время в ряде регионов жилье подешевело: в Николаевской области цены снизились на 6%, а в Полтавской и Харьковской – на 3%.

Если сравнивать стоимость паркоместа с ценой жилья, то наибольшую площадь квартиры за среднюю стоимость одного машиноместа можно приобрести в Одесской области – 21,5 кв. м. Далее следуют Киев – 19,4 кв. м, Черкасская область – 18,2 кв. м, Днепропетровская – 17,2 кв. м и Киевская область - 16,8 кв. м.

Напомним, в Украине начали интересоваться жильем в прифронтовых регионах. Так, недавние исследования показали, что в сегменте трехкомнатных квартир наблюдается заметный рост интереса в Днепропетровской (+22%) и Сумской (+72%) областях. На рынке двухкомнатного жилья аналогичная динамика зафиксирована в Запорожской (+48%) и Сумской (+55%) областях.