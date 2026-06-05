Как выросли цены на квартиры в мае в регионах Украины, где они снизились

Жилье в Украине продолжает медленно дорожать, однако спрос остается нестабильным. Наибольшую активность покупатели демонстрировали в отдельных регионах мероприятия и центра страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Рынок новостроек: цены постепенно растут

Цены

В мае цены на первичном рынке жилья продолжили расти медленно. Динамика роста зависела от региона. Больше всего за месяц подорожали новостройки в Черниговской области – средняя стоимость квадратного метра здесь выросла на 13% по сравнению с апрелем.

В годовом измерении наиболее ощутимый рост цен зафиксирован в Ивано-Франковской области (+20%). Также высокие темпы удорожания наблюдались в Тернопольской и Житомирской областях (по +19%), а также в Кировоградской, Винницкой и Хмельницкой областях, где цены выросли на 14%.

Киев традиционно остается самым дорогим городом на первоначальном рынке жилья. В мае средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 1429 долларов, что на 0,6% меньше по сравнению с апрелем.

Самое дорогое жилье в столице предлагается в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра достигла 2729 долларов. Самые доступные новостройки расположены в Деснянском районе, где квадратный метр в среднем стоит 882 доллара.

Спрос

Спрос на новостройки в мае демонстрировал неоднородную динамику. В отдельных регионах интерес покупателей существенно возрос, в то время как в других наблюдалось его снижение.

Наибольший рост спроса зафиксирован в Кировоградской области (+29%). Также активнее интересовались новым жильем покупатели в Волынской (25%), Николаевской (22%) и Хмельницкой (18%) областях.

В то же время в ряде регионов спрос уменьшился. Наиболее заметное сокращение произошло в Харьковской области, где интерес к новостройкам упал на 13%. Негативная динамика также наблюдалась в Ровенской (-8,6%) и Днепропетровской (-8,4%) областях.

В целом первичный рынок жилья сохраняет тенденцию к постепенному росту цен, однако активность покупателей остается неравномерной и во многом зависит от региональных экономических и факторов безопасности.

Вторичный рынок: спрос идет вниз, несмотря на рост цен

Предложение

В мае динамика предложения на вторичном рынке жилья была неоднородной. Активнее всего количество объявлений росло в западных и северных регионах, тогда как в центральных и восточных областях преобладала тенденция к сокращению предложения.

Наибольший рост новых объявлений зафиксирован в Волынской и Сумской областях – по 10%, а также в Черниговской области, где предложение увеличилось на 8%. В то же время в Киеве количество предложений на вторичном рынке уменьшилось на 11%, что стало одним из самых заметных спадов среди всех регионов.

Цены

Несмотря на колебания спроса и предложения, цены на вторичное жилье в большинстве регионов продолжали расти. Больше всего за месяц подорожали квартиры в Черновицкой области (+12%), Кировоградской (+9%) и Ровенской (+8%).

В прифронтовых регионах наблюдалось снижение стоимости жилья. Больше цены упали в Херсонской области (-9%) и Черниговской области (-8%).

Самое доступное жилье традиционно остается в Херсонской области, где средняя стоимость однокомнатной квартиры в мае составляла 15,5 тыс. долларов, что на 9% меньше по сравнению с апрелем.

Самым дорогим рынком остается Киев. В столице средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке достигла 89 тысяч долларов.

Среди районов Киева самым дорогим остается Печерский, где средняя цена однокомнатной квартиры составляет около 180 тысяч долларов. Самое доступное жилье можно найти в Деснянском районе – в среднем за 48 тысяч долларов.

Спрос

Интерес покупателей к вторичному жилью в мае продолжил снижаться. Наибольшее падение спроса было зафиксировано в Херсонской области, где количество отзывов на объявление сократилось на 18%. Также существенное понижение наблюдалось в Сумской (-11%) и Черновицкой (-9%) областях.

В то же время, отдельные регионы демонстрировали положительную динамику. Больше всего вырос спрос в Закарпатской области – на 15%, а в Ровенской области – на 9%.

В общем, ситуация на вторичном рынке остается контрастной: спрос в большинстве регионов сокращается, однако цены продолжают постепенно расти, особенно в относительно безопасных областях западной части страны.

Напомним, в текущем году 51,1% украинцев планируют приобрести недвижимость. При этом растет интерес к частным домам. Больше украинцев – 43,1% опрошенных – готовы выделить под покупку жилья от $30 до $60.