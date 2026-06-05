Як зросли ціни на квартири у травні в регіонах України, а де вони знизились

Житло в Україні продовжує поволі дорожчати, однак попит залишається нестабільним. Найбільшу активність покупці демонстрували в окремих регіонах заходу та центру країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Ринок новобудов: ціни поступово зростають

Ціни

У травні ціни на первинному ринку житла продовжили повільно зростати. Динаміка зростання залежала від регіону. Найбільше за місяць подорожчали новобудови в Чернігівській області – середня вартість квадратного метра тут зросла на 13% порівняно з квітнем.

У річному вимірі найвідчутніше зростання цін зафіксовано в Івано-Франківській області (+20%). Також високі темпи подорожчання спостерігалися в Тернопільській та Житомирській областях (по +19%), а також у Кіровоградській, Вінницькій та Хмельницькій областях, де ціни зросли на 14%.

Київ традиційно залишається найдорожчим містом на первинному ринку житла. У травні середня вартість квадратного метра в новобудовах становила 1 429 доларів, що на 0,6% менше порівняно з квітнем.

Найдорожче житло в столиці пропонується у Печерському районі, де середня вартість квадратного метра досягла 2 729 доларів. Найдоступніші новобудови розташовані в Деснянському районі, де квадратний метр у середньому коштує 882 долари.

Попит

Попит на новобудови у травні демонстрував неоднорідну динаміку. В окремих регіонах інтерес покупців суттєво зріс, тоді як в інших спостерігалося його зниження.

Найбільше зростання попиту зафіксовано у Кіровоградській області (+29%). Також активніше цікавилися новим житлом покупці у Волинській (+25%), Миколаївській (+22%) та Хмельницькій (+18%) областях.

Водночас у низці регіонів попит зменшився. Найпомітніше скорочення відбулося у Харківській області, де інтерес до новобудов впав на 13%. Негативна динаміка також спостерігалася у Рівненській (-8,6%) та Дніпропетровській (-8,4%) областях.

Загалом первинний ринок житла зберігає тенденцію до поступового зростання цін, однак активність покупців залишається нерівномірною та значною мірою залежить від регіональних економічних і безпекових факторів.

Вторинний ринок: попит іде вниз попри зростання цін

Пропозиція

У травні динаміка пропозиції на вторинному ринку житла була неоднорідною. Найактивніше кількість оголошень зростала у західних та північних регіонах, тоді як у центральних і східних областях переважала тенденція до скорочення пропозиції.

Найбільший приріст нових оголошень зафіксовано у Волинській та Сумській областях – по 10%, а також у Чернігівській області, де пропозиція збільшилася на 8%. Водночас у Києві кількість пропозицій на вторинному ринку зменшилася на 11%, що стало одним із найпомітніших спадів серед усіх регіонів.

Ціни

Попри коливання попиту та пропозиції, ціни на вторинне житло у більшості регіонів продовжували зростати. Найбільше за місяць подорожчали квартири у Чернівецькій області (+12%), Кіровоградській (+9%) та Рівненській (+8%).

Натомість у прифронтових регіонах спостерігалося зниження вартості житла. Найбільше ціни впали у Херсонській області (-9%) та Чернігівській області (-8%).

Найдоступніше житло традиційно залишається на Херсонщині, де середня вартість однокімнатної квартири у травні становила 15,5 тис. доларів, що на 9% менше порівняно з квітнем.

Найдорожчим ринком залишається Київ. У столиці середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку досягла 89 тис. доларів.

Серед районів Києва найдорожчим залишається Печерський, де середня ціна однокімнатної квартири становить близько 180 тис. доларів. Найдоступніше житло можна знайти у Деснянському районі – у середньому за 48 тис. доларів.

Попит

Інтерес покупців до вторинного житла у травні продовжив знижуватися. Найбільше падіння попиту зафіксовано у Херсонській області, де кількість відгуків на оголошення скоротилася на 18%. Також суттєве зниження спостерігалося у Сумській (-11%) та Чернівецькій (-9%) областях.

Водночас окремі регіони демонстрували позитивну динаміку. Найбільше зріс попит у Закарпатській області – на 15%, а в Рівненській області – на 9%.

Загалом ситуація на вторинному ринку залишається контрастною: попит у більшості регіонів скорочується, однак ціни продовжують поступово зростати, особливо у відносно безпечних областях західної частини країни.

Нагадаємо, у поточному році 51,1% українців планують придбати нерухомість. При цьому зростає інтерес до приватних будинків. Найбільше українців – 43,1% опитаних – готові виділити під купівлю житла від $30 до $60.