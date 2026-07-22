МВФ погіршив прогноз для економіки України на 2026 рік

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік і підвищив очікування щодо інфляції. У базовому сценарії МВФ, як і раніше, виходить із припущення, що війна завершиться до кінця 2026 року, однак її економічні наслідки виявилися сильнішими, ніж очікувалося.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, оновлений макропрогноз оприлюднено в межах оновленого меморандуму з МВФ.

Ключове припущення щодо війни не змінилося. У базовому сценарії фонд і далі очікує її завершення до кінця 2026 року. У негативному сценарії бойові дії триватимуть довше, а конфлікт поступово перейде в заморожену фазу до кінця 2028 року.

Гетманцев зазначив, що перегляд прогнозу пов’язаний не зі зміною припущення щодо тривалості війни, а з сильнішим впливом її наслідків на економіку. У першому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,6% у річному вимірі.

На економіку тиснули атаки на критичну інфраструктуру, енергетичні проблеми та військовий конфлікт на Близькому Сході, який призвів до подорожчання пального й ускладнення постачання обладнання.

Основні зміни макропрогнозу МВФ за базовим сценарієм на 2026 рік:

прогноз зростання реального ВВП знижено з 1,8-2,5% до 1-1,6%;

прогноз інфляції на кінець року підвищено з 7,5% до 10,5%;

дефіцит поточного рахунку без урахування грантів збільшено з $44,4 млрд до $52,2 млрд;

міжнародні резерви на кінець року очікуються на рівні $65,5 млрд.

Основну підтримку економіці, за прогнозом, має забезпечити споживання населення завдяки зростанню зарплат. Підвищення прогнозу інфляції МВФ пов’язує насамперед із різким зростанням світових цін на пальне.

У негативному сценарії МВФ очікує значно жорсткіших наслідків. Зростання ВВП становитиме лише 0,5% щороку у 2026-2028 роках. Інфляція у 2026 році може сягнути 12,5%, а дефіцит бюджету без грантів — 23,5% ВВП.

Сукупна потреба у додатковому фінансуванні в такому сценарії зросте до $149,5 млрд, а міжнародні резерви до кінця 2029 року можуть скоротитися приблизно до $47 млрд.

Гетманцев зазначив, що МВФ фактично визнав: 2026 рік для української економіки почався гірше, ніж очікувалося. Водночас домовленості з ЄС зменшили ризик нестачі зовнішнього фінансування.

Додамо, МВФ вважає, що після 2027 року Україна має відмовитися від податку на надприбутки банків і замінити його якіснішими постійними фіскальними заходами.