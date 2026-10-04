ЄС відхилив запит України на дострокове фінансування

Європейський Союз не підтримав прохання України достроково надати додаткове фінансування у 2026 році. У Брюсселі наголосили, що подальше виділення коштів залежатиме від виконання Києвом погоджених реформ, за виконання яких Україна зможе отримати близько €34 млрд підтримки ще цього року.

Про це інформує Dilo з посиланням на Financial Times.

Про умови фінансування йдеться у листі єврокомісара з економіки та продуктивності Валдіса Домбровскіса та єврокомісарки з питань розширення Марти Кос до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Влітку Україна оцінила додаткові оборонні потреби приблизно у $27 млрд і запропонувала Єврокомісії достроково виділити частину коштів із дворічної програми Ukraine Support Loan на €90 млрд.

Програма передбачає €60 млрд на оборонні потреби та €30 млрд бюджетної підтримки. До €45 млрд мають бути доступні Україні у 2026 році, решта – у 2027-му.

За даними FT, доступ до подальшого фінансування залежить від виконання низки зобов'язань. Серед них – скасування пільг з ПДВ для дрібних міжнародних посилок, запровадження правил оподаткування цифрових платформ та належний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP).

Окреме занепокоєння у Брюсселі викликали зміни щодо контролю за PEP, які там розглядають як відхилення від погодженого антикорупційного курсу.

Водночас відмова від дострокового фінансування не означає припинення допомоги Україні. Єврокомісія заявляє, що у 2026 році доступними залишаються десятки мільярдів євро, однак бюджетні виплати прив'язані до виконання погоджених умов і реформ.

2 жовтня Єврокомісія перерахувала Україні €2,9 млрд за програмою Ukraine Facility. Загальний обсяг підтримки України з боку ЄС та держав-членів від початку повномасштабного вторгнення РФ сягнув €227,4 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Єврокомісія погодили кроки для фінансування бюджетних та оборонних потреб держави у 2026–2027 роках та домовилися щомісяця координувати цю роботу.