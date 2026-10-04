ЕС отклонил запрос Украины на досрочное финансирование

Европейский Союз не поддержал просьбу Украины досрочно предоставить дополнительное финансирование в 2026 году. В Брюсселе подчеркнули, что дальнейшее выделение средств будет зависеть от выполнения Киевом согласованных реформ, за выполнение которых Украина сможет получить около 34 млрд евро поддержки еще в этом году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Financial Times.

Об условиях финансирования говорится в письме еврокомиссара по экономике и производительности Валдиса Домбровскиса и еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Летом Украина оценила дополнительные оборонные нужды примерно в $27 млрд. и предложила Еврокомиссии досрочно выделить часть средств из двухлетней программы Ukraine Support Loan на €90 млрд.

Программа предусматривает €60 млрд. на оборонные нужды и €30 млрд. бюджетной поддержки. До €45 млрд должны быть доступны Украине в 2026 году, остальные – в 2027-м.

По данным FT, доступ к дальнейшему финансированию зависит от выполнения ряда обязательств. Среди них – отмена льгот по НДС для мелких международных посылок, введение правил налогообложения цифровых платформ и надлежащий финансовый мониторинг политически значимых лиц (PEP).

Особую обеспокоенность в Брюсселе вызвали изменения в контроле за PEP, которые там рассматривают как отклонения от согласованного антикоррупционного курса.

В то же время, отказ от досрочного финансирования не означает прекращения помощи Украине. Еврокомиссия заявляет, что в 2026 году доступны десятки миллиардов евро, однако бюджетные выплаты привязаны к выполнению согласованных условий и реформ.

2 октября Еврокомиссия перечислила Украине 2,9 млрд евро по программе Ukraine Facility. Общий объем поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов с начала полномасштабного вторжения РФ составил €227,4 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Еврокомиссия согласовали шаги по финансированию бюджетных и оборонных потребностей государства в 2026-2027 годах и договорились ежемесячно координировать эту работу.